Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Брайтон и Челси.

Коллективы играют на стадионе Амекс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Брайтон – Челси – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Рюттер, 12 – Палмер, 5

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Палмер, 5 мин.

How has it gone in!? 😱



Cole Palmer's volleyed cross finds its way into the back of the net for @ChelseaFC 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/bEQ8DlTV8m