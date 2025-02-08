Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25
8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Брайтон и Челси.
Коллективы играют на стадионе Амекс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля
Брайтон – Челси – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Рюттер, 12 – Палмер, 5
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Палмер, 5 мин.
How has it gone in!? 😱— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
Cole Palmer's volleyed cross finds its way into the back of the net for @ChelseaFC 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/bEQ8DlTV8m
ГОЛ! 1:1 Рюттер, 12 мин.
Georginio Rutter with a perfectly placed header for @OfficialBHAFC 🔵⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/awqBRNts61— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
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