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  4. Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
08 февраля 2025, 22:20 |
119
0

Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25

08 февраля 2025, 22:20 |
119
0
Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Брайтон и Челси.

Коллективы играют на стадионе Амекс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Брайтон – Челси – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Рюттер, 12 – Палмер, 5

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Палмер, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Рюттер, 12 мин.

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Кубок Англии по футболу Брайтон Челси Брайтон - Челси видео голов и обзор Коул Палмер Жоржиньо Рюттер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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