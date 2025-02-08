Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона
Чайки одолели пенсионеров со счетом 2:1 в 1/16 финала
8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Брайтон и Челси.
Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра звершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Первым на 5-й минуте не без помощи голкипера соперников отличился Коул Палмер.
Но уже на 12-й Жоржиньо Рюттер сравнял. А на 57-й Каору Митома установил окончательный счет встречи.
Брайтон пробился в 4-й раунд Кубка, а Челси попрощался с турниром. Следующий соперник подопечных Фабиана Хюрцелера определится позже, жеребьевка 1/8 финала состоится 10 февраля.
Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля
Брайтон – Челси – 2:1
Голы: Рюттер, 12, Митома, 57 – Палмер, 5
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