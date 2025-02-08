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Кубок Англии
Брайтон
08.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
08 февраля 2025, 23:56 | Обновлено 09 февраля 2025, 00:03
333
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Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона

Чайки одолели пенсионеров со счетом 2:1 в 1/16 финала

08 февраля 2025, 23:56 | Обновлено 09 февраля 2025, 00:03
333
0
Быстрый гол на 5-й не помог. Челси попрощался с Кубком, вылетев от Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Брайтон и Челси.

Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра звершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первым на 5-й минуте не без помощи голкипера соперников отличился Коул Палмер.

Но уже на 12-й Жоржиньо Рюттер сравнял. А на 57-й Каору Митома установил окончательный счет встречи.

Брайтон пробился в 4-й раунд Кубка, а Челси попрощался с турниром. Следующий соперник подопечных Фабиана Хюрцелера определится позже, жеребьевка 1/8 финала состоится 10 февраля.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Брайтон – Челси – 2:1

Голы: Рюттер, 12, Митома, 57 – Палмер, 5

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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