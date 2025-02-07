В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси.

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция