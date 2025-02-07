Англия07 февраля 2025, 22:49 |
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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала английского кубка
07 февраля 2025, 22:49 |
28
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В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси.
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – ЧелсиСмотреть трансляцию
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