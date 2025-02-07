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Кубок Англии
Брайтон
08.02.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 22:49 |
28
0

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала английского кубка

07 февраля 2025, 22:49 |
28
0
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон – Челси

В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси.

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Брайтон Челси Брайтон - Челси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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