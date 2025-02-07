В субботу, 8 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Брайтон» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув.

Брайтон

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Брайтон» неожиданно уступил «Эвертону» (0:1). А затем последовал разгром от «Ноттингем Форест» (0:7). В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает десятое место, набрав 34 очка в 24 матчах. При этом у «Брайтона» 10 ничьих – больше чем у других команд АПЛ. «Брайтон» лучше играет в гостях. На выезде команда набрала 19 очков, а в домашних поединках – 15. В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон» обыграл «Норвич» (4:0).

Челси

Команда Марески вела борьбу за лидерство, но не смогла тягаться с «Ливерпулем». Сейчас команда находится на четвертом месте, пропустив вперед «Арсенал» и «Ноттингем Форест». В двух очках от «Челси» находятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Так что борьба за место в Лиге чемпионов обещает быть захватывающей. В предыдущем туре АПЛ «Челси» обыграл «Вест Хэм» (2:1), а до этого «синие» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3). В предыдущем раунде кубка Англии «Челси» в домашнем матче разгромил «Моркам» (5:0).

Личные встречи

Четыре предыдущие встречи команд закончились победой «Челси».

«Брайтон» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Брайтон» забивает в среднем 1,27 гола за игру. «Челси» в гостях забивает 2,08 гола в среднем за матч. «Челси» не побеждает в гостях в четырех поединках подряд.

Возможные составы

«Брайтон»: Стил, Велтман, ван Хекке, Данн, Лемпти, Рюттер, О`Райли, Митома, Минте, Жоао Педро, Уэлбек.

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Колвилл, Джеймс, Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Санчо, Палмер, Джексон.

Прогноз

Во время последней встречи команд было забито шесть мячей. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,25).