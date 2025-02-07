Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Брайтон
08.02.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 20:57 |
82
0

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

07 февраля 2025, 20:57 |
82
0
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В субботу, 8 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Брайтон» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув.

Брайтон

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Брайтон» неожиданно уступил «Эвертону» (0:1). А затем последовал разгром от «Ноттингем Форест» (0:7). В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает десятое место, набрав 34 очка в 24 матчах. При этом у «Брайтона» 10 ничьих – больше чем у других команд АПЛ. «Брайтон» лучше играет в гостях. На выезде команда набрала 19 очков, а в домашних поединках – 15. В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон» обыграл «Норвич» (4:0).

Челси

Команда Марески вела борьбу за лидерство, но не смогла тягаться с «Ливерпулем». Сейчас команда находится на четвертом месте, пропустив вперед «Арсенал» и «Ноттингем Форест». В двух очках от «Челси» находятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Так что борьба за место в Лиге чемпионов обещает быть захватывающей. В предыдущем туре АПЛ «Челси» обыграл «Вест Хэм» (2:1), а до этого «синие» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3). В предыдущем раунде кубка Англии «Челси» в домашнем матче разгромил «Моркам» (5:0).

Личные встречи

Четыре предыдущие встречи команд закончились победой «Челси».

«Брайтон» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Брайтон» забивает в среднем 1,27 гола за игру. «Челси» в гостях забивает 2,08 гола в среднем за матч. «Челси» не побеждает в гостях в четырех поединках подряд.

Возможные составы

  • «Брайтон»: Стил, Велтман, ван Хекке, Данн, Лемпти, Рюттер, О`Райли, Митома, Минте, Жоао Педро, Уэлбек.
  • «Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Колвилл, Джеймс, Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Санчо, Палмер, Джексон.

Прогноз

Во время последней встречи команд было забито шесть мячей. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,25).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
8 февраля 2025 -
22:00
Челси
Тотал больше 3,5 2,25 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн
Челси Брайтон Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Теннис | 07 февраля 2025, 15:32 10
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе

Соревнования WTA 1000 в Катаре пройдут с 9 по 15 февраля

«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
Футбол | 07 февраля 2025, 01:05 0
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана

Аль-Шабаб одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 5:1 в матче 19-го тура

Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Футбол | 07.02.2025, 11:58
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Футбол | 07.02.2025, 20:48
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Футбол | 07.02.2025, 01:38
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 7
Бокс
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 11
Другие виды
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 17
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 36
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем