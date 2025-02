Тоттенхэм Постекоглу впервые не нанес ни одного удара в створ ворот

«Тоттенхэм» впервые под руководством Ангелоса Постекоглу не нанес ни одного удара в створ ворот за матч.

6 февраля состоялась игра 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась разгромной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0. «Ливерпуль» выходит в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

«Шпоры» нанесли 5 ударов, ни один из которых не попал в створ ворот. «Ливерпуль» в свою очередь нанес 26 ударов, 10 из которых завершились голами (4) или сейвами голкипера (6).

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

