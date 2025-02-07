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  4. Тоттенхэм Постекоглу впервые не нанес ни одного удара в створ ворот
Кубок английской лиги
07 февраля 2025, 12:32 |
107
0

Тоттенхэм Постекоглу впервые не нанес ни одного удара в створ ворот

Произошло это в матче против «Ливерпуля»

07 февраля 2025, 12:32 |
107
0
Тоттенхэм Постекоглу впервые не нанес ни одного удара в створ ворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

«Тоттенхэм» впервые под руководством Ангелоса Постекоглу не нанес ни одного удара в створ ворот за матч.

6 февраля состоялась игра 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась разгромной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0. «Ливерпуль» выходит в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

«Шпоры» нанесли 5 ударов, ни один из которых не попал в створ ворот. «Ливерпуль» в свою очередь нанес 26 ударов, 10 из которых завершились голами (4) или сейвами голкипера (6).

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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Ливерпуль Тоттенхэм статистика Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Ангелос Постекоглу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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