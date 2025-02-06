06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Испания06 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:00
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ФОТО. Реал Сосьедад переиграл Осасуну и вышел в полуфинал Кубка Испании
У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.
06 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:00
69
0
Вечером 6 февраля «Реал Сосьедад» дома переиграл «Осасуну» (2:0) в четвертьфинале Кубка Испании.
У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.
Гости играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда был удален Алехандро Катена.
«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробился мадридский «Реал».
Кубок Испании. 1/4 финала, 6 февраля
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0
Голы: Андер Барренечеа, 21, Браис Мендес, 31
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