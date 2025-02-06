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  4. ФОТО. Реал Сосьедад переиграл Осасуну и вышел в полуфинал Кубка Испании
Кубок Испании
Реал Сосьедад
06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Осасуна
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Испания
06 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:00
69
0

ФОТО. Реал Сосьедад переиграл Осасуну и вышел в полуфинал Кубка Испании

У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.

06 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:00
69
0
ФОТО. Реал Сосьедад переиграл Осасуну и вышел в полуфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля «Реал Сосьедад» дома переиграл «Осасуну» (2:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.

Гости играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда был удален Алехандро Катена.

«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробился мадридский «Реал».

Кубок Испании. 1/4 финала, 6 февраля

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Андер Барренечеа, 21, Браис Мендес, 31

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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Осасуна Браис Мендес Андер Барренечеа фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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