06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Испания07 февраля 2025, 03:15 |
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Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.
07 февраля 2025, 03:15 |
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Вечером 6 февраля «Реал Сосьедад» дома переиграл «Осасуну» (2:0) в четвертьфинале Кубка Испании.
У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.
Гости играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда был удален Алехандро Катена.
«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробился мадридский «Реал».
Кубок Испании. 1/4 финала, 6 февраля
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0
Голы: Андер Барренечеа, 21, Браис Мендес, 31
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
35’
Алехандро Катена (Осасуна) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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