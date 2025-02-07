Вечером 6 февраля «Реал Сосьедад» дома переиграл «Осасуну» (2:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.

Гости играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда был удален Алехандро Катена.

«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробился мадридский «Реал».

Кубок Испании. 1/4 финала, 6 февраля

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Андер Барренечеа, 21, Браис Мендес, 31

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