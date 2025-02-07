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Кубок Испании
Реал Сосьедад
06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Осасуна
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Испания
07 февраля 2025, 03:15 |
92
0

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов

У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.

07 февраля 2025, 03:15 |
92
0
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля «Реал Сосьедад» дома переиграл «Осасуну» (2:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

У хозяев голы в первом тайме забили Андер Барренечеа и Брайс Мендес.

Гости играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда был удален Алехандро Катена.

«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробился мадридский «Реал».

Кубок Испании. 1/4 финала, 6 февраля

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Андер Барренечеа, 21, Браис Мендес, 31

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

35’
Алехандро Катена (Осасуна) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Осасуна Браис Мендес Андер Барренечеа видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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