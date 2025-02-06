6 февраля на «Реале Арена» пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда при Альгуасиле смогла наконец-то выиграть кубок Испании. А в 2023-м году вышло наконец-то взять 4-е место в Примере, что позволило вернуться в Лигу чемпионов. И год назад там испанцы выигрывали группу, выходя в плей-офф. Именно нагрузкой в главном еврокубке и объясняли спад на внутренней арене, когда весной закончили только 6-ми в Ла Лиге. Но сейчас представитель Сан-Себастьяна откровенно нестабилен. Получилось наладить ситуацию в Лиге Европы после не лучшего старта основного раунда. Даже ПАОК напоследок обыграли там 2:0. Но при этом в Примере никак не удается закрепиться в зоне еврокубков. Была неплохая серия зимой, но в январе уступили борящейся за выживание Валенсии. С Осасуной в прошлом туре закончили 1:2.

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Осасуна

Клуб долго играл под руководством Аррасате. Тот принимал футболистов еще в Сегунде, и быстро вывел назад, в Ла Лигу. А на пике, в 2023-м году, был финал кубка и 7-е место в чемпионате. Но потом пошел спад: прошлый сезон начался с вылета в квалификации Лиги конференций, а закончились откатом на 11-е место в испанском чемпионате. Закономерно летом сменили наставника. Висенте Морено симпатично начинал, да и сейчас у Будимира и компании паритет между победами и поражениями, но другое дело, что очень уж много матчей приносит ничьи. Это позволяет держаться достаточно уверенно в таблице, но шансы на еврокубки становятся все более теоретическими. Возможно, больше шансов в Копе дель Рей, где в прошлом раунде на выезде прошли Атлетик, оформив 3:2 на выезде.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне красные дважды играли в Сан-Себастьяне, и ухитрялись побеждать.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что чурри-урдин мгновенно возьмут реванш. Но гости точно дадут тут бой, так что ставим на то, что в итоге все закончится тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,666).