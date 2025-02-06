Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании

В четверг, 6 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Осасуной».

Матч принимал стадион Аноэта в Сан-Себатьяне.

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Судьба противостояния решилась еще в первом тайме: гола Барренечеа и Мендеса + удаление защитника гостей Катена сняли вопросы по победителю.

Кубок Испании. 1/4 финала

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Барренечеа, 21, Мендес, 31

Удаления: Катена, 36

Фото матча: