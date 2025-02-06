06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Испания06 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:58
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Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании
Команда Иманоля Альгуасиля прошла в 1/2 финала турнира
06 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:58
48
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В четверг, 6 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Осасуной».
Матч принимал стадион Аноэта в Сан-Себатьяне.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Судьба противостояния решилась еще в первом тайме: гола Барренечеа и Мендеса + удаление защитника гостей Катена сняли вопросы по победителю.
Кубок Испании. 1/4 финала
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0
Голы: Барренечеа, 21, Мендес, 31
Удаления: Катена, 36
Фото матча:
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