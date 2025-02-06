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Кубок Испании
Реал Сосьедад
06.02.2025 20:30 – FT 2 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:58
48
0

Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании

Команда Иманоля Альгуасиля прошла в 1/2 финала турнира

06 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:58
48
0
Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад

В четверг, 6 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Осасуной».

Матч принимал стадион Аноэта в Сан-Себатьяне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Судьба противостояния решилась еще в первом тайме: гола Барренечеа и Мендеса + удаление защитника гостей Катена сняли вопросы по победителю.

Кубок Испании. 1/4 финала

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Барренечеа, 21, Мендес, 31

Удаления: Катена, 36

Фото матча:

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Реал Сосьедад Осасуна Кубок Испании по футболу Браис Мендес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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