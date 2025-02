Милан – третий клуб по количеству выступлений в полуфинале Кубка Италии

Итальянский «Милан» стал одной из трех команд, которые как минимум 25 раз выходили в полуфинал Кубка Италии.

5 февраля на стадионе «Сан-Сиро» состоялась встреча 1/4 финала Кубка Италии между командами «Милан» и «Рома». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. «Милан» вышел в 1/2 финала турнира, а Тэмми Абрахам стал третьим игроком, который забил гол за «Рому» и «Милан» в этом соревновании.

Больше раз в полуфинал Кубка итальянской лиги выходили только «Интер» (29) и Ювентус (36).

«Милан» в 1/2 финала сыграет с победителем пары «Лацио» – «Интер».

25 - #ACMilan (25) is one of the three teams to have reached the Italian Cup semi-final at least 25 times, alongside with Juventus (36) and Inter (29). Trio.#MilanRoma #CoppaItaliaFrecciarossa