Абрахам стал третьим игроком, забившим в Кубке Италии за Милан и Рому

Тэмми Абрахам – 3-й игрок с сезона 2005/06, забивший гол за «Рому» и «Милан» в Кубке итальянской лиги.

5 февраля на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Ромой». Поединок завершился победой хозяев (3:1). Английский форвард в этой встрече отметился дублем. Благодаря этой победе «Милан» вышел в 1/2 финала соревнования.

До Абрахама подобным достижением отметились Марко Борьелло и Стефан Эль-Шаарави.

В этом сезоне Тэмми провел за «Милан» 28 поединков, забил 8 голов и отдал 5 ассистов во всех турнирах.

3 - Tammy Abraham is the 3rd player to score for both #Roma and #ACMilan in the #CoppaItalia in the last 20 seasons (since 2005/06), after Marco Borriello and Stephan El Shaarawy. Chameleon.#MilanRoma #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/iBivBIoyz6