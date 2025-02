Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»

40-летний голеадор «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планирует ли он возвращаться в лиссабонский «Спортинг», где он начинал футбольную карьеру.

«Я люблю смотреть игры «Спортинга», это моя родная команда... но я не планирую возвращаться туда. Я думаю, что в этом просто нет смысла. Конечно, моя родная страна – Португалия, но всему есть время и пределы», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду является воспитанником «Спортинга», где он начинал свою карьеру. В 2003 году он покинул португальский клуб и перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

