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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»
Португалия
05 февраля 2025, 20:02 |
1755
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»

Звездный португалец не рассматривает возвращение в «Спортинг»

05 февраля 2025, 20:02 |
1755
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний голеадор «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планирует ли он возвращаться в лиссабонский «Спортинг», где он начинал футбольную карьеру.

«Я люблю смотреть игры «Спортинга», это моя родная команда... но я не планирую возвращаться туда. Я думаю, что в этом просто нет смысла. Конечно, моя родная страна – Португалия, но всему есть время и пределы», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду является воспитанником «Спортинга», где он начинал свою карьеру. В 2003 году он покинул португальский клуб и перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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