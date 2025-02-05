Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»
Звездный португалец не рассматривает возвращение в «Спортинг»
40-летний голеадор «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планирует ли он возвращаться в лиссабонский «Спортинг», где он начинал футбольную карьеру.
«Я люблю смотреть игры «Спортинга», это моя родная команда... но я не планирую возвращаться туда. Я думаю, что в этом просто нет смысла. Конечно, моя родная страна – Португалия, но всему есть время и пределы», – сказал Роналду.
Криштиану Роналду является воспитанником «Спортинга», где он начинал свою карьеру. В 2003 году он покинул португальский клуб и перешел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
🚨 Cristiano Ronaldo: “I love watching Sporting games, it’s my team… but I’m not planning to return playing there”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2025
“I think it makes no sense. Of course my country is Portugal, but everything has a time and a limit”, told Canal 11. pic.twitter.com/KhC4uV45Np
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