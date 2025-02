В каком клубе будет работать Хаби Алонсо? Байер принял важное решение

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо может остаться в Леверкузене, несмотря на интерес со стороны английских и испанских клубов.

Кроме того, руководство леверкузенской команды работает над продление контракта с Флорианом Вирцем, соглашение с которым истекает в июне 2027 года. Об этом заявил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес:

«Мы чувствуем, что у нас есть шансы сохранить и Хаби Алонсо, и Флориана Вирца в клубе после окончания текущего сезона. У обоих есть действующие контракты и они чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Новое соглашение для Вирца? Сначала нам нужно уладить некоторые детали», – сообщил Рольфес.

Хаби Алонсо имеет контракт до 30 июня 2026 года. Испанский специалист возглавил немецкий клуб в октябре 2022. Во главе «Байера» побеждал в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.

