В каком клубе будет работать Хаби Алонсо? Байер принял важное решение
Руководство леверкузенской команды не планирует отпускать наставника
Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо может остаться в Леверкузене, несмотря на интерес со стороны английских и испанских клубов.
Кроме того, руководство леверкузенской команды работает над продление контракта с Флорианом Вирцем, соглашение с которым истекает в июне 2027 года. Об этом заявил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес:
«Мы чувствуем, что у нас есть шансы сохранить и Хаби Алонсо, и Флориана Вирца в клубе после окончания текущего сезона. У обоих есть действующие контракты и они чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Новое соглашение для Вирца? Сначала нам нужно уладить некоторые детали», – сообщил Рольфес.
Хаби Алонсо имеет контракт до 30 июня 2026 года. Испанский специалист возглавил немецкий клуб в октябре 2022. Во главе «Байера» побеждал в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.
Ранее сообщалось, что именитый итальянец может возглавить «Рому».
🚨🔴⚫️ Bayer director Simon Rolfes: “We feel we have chances to keep Xabi Alonso and Florian Wirtz at the club beyond the summer”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025
“Both have contracts and feel comfortable. New deal for Wirtz? We still need to clarify some details”, told @SkySportDE. pic.twitter.com/HEiTaGsXQp
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