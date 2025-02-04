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  4. Он побеждал в Лиге чемпионов. Рому может возглавить именитый итальянец
Италия
04 февраля 2025, 15:42 |
894
1

Он побеждал в Лиге чемпионов. Рому может возглавить именитый итальянец

Руководство римского клуба ведет переговоры с Карло Анчелотти

04 февраля 2025, 15:42 |
894
1
Он побеждал в Лиге чемпионов. Рому может возглавить именитый итальянец
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Руководство итальянской «Ромы» определилось с кандидатом на пост главного тренера клуба. Владельцы римского клуба ведут переговоры с именитым итальянским специалистом Карло Анчелотти, который возглавляет испанский «Реал».

«После тяжелого сезона с тремя разными тренерами и отсутствием борьбы за место в Лиге чемпионов, «Рома» стремится произвести фурор. В Риме планируют соблазнить Анчелотти, ссылаясь на его крепкие связи с клубом, где он сиял как футболист.

Здесь Карло провел 227 матчей, забил 17 голов, а также выиграл четыре Кубка Италии и легендарное Скудетто», – сообщает источник.

Итальянский специалист пока не принял окончательного решения относительно своего будущего. Анчелотти рассматривает вариант, при котором он закончит карьеру, когда уйдет из «Реала».

Во главе мадридского клуба Карло выиграл множество трофеев, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить в матче Кубка Испании резервных футболистов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига чемпионов
Микола Титюк Источник: AS
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Було б цікаво подивитись на повернення Анчелотті у Серію А. Може він щось зможе з цією Ромою зробити
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