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Лига чемпионов
04 февраля 2025, 18:25 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:29
360
0

ВИДЕО. В стиле Роналду. Экс-звезда Ливерпуля эффектно забил в Азиатской ЛЧ

Роберто Фирмино помог Аль-Ахли одержать победу

04 февраля 2025, 18:25 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:29
360
0
ВИДЕО. В стиле Роналду. Экс-звезда Ливерпуля эффектно забил в Азиатской ЛЧ
IMAGO. Роберто Фирмино

3 февраля состоялось четыре поединка седьмого тура Лиги чемпионов Азии.

Представитель Саудовской Аравии «Аль-Ахли» встретился в гостях с командой «Аль-Садд» из Катара.

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Уже на первой минуте «Аль-Садд» вышел вперед, однако удержать преимущество команда не смогла. «Аль-Ахли» вколотил три мяча сопернику и уверенно оформил три пункта.

На 10-й минуте встречи за гостей эффектным ударом через себя (бисеклетой) отличился бывший игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который на тот момент сравнял счет на табло.

Для бразильского нападающего это взятие ворот стало 18-м в футболке «Аль-Ахли».

В турнирной таблице Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» имеет в активе 19 пунктов, занимая первую строчку.

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Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда Аль-Садд Лига чемпионов Азии видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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