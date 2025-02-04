Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан за 10 миллионов евро приобрел полузащитника Монцы
Италия
04 февраля 2025, 14:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:04
461
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан за 10 миллионов евро приобрел полузащитника Монцы

Уоррен Бондо заключил контракт с «россонери»

04 февраля 2025, 14:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:04
461
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан за 10 миллионов евро приобрел полузащитника Монцы
IMAGO. Уоррен Бондо

Аутсайдер Серии А«Монца» отпустила полузащитника Уоррена Бондо в «Милан» за 10 миллионов евро.

Французский игрок заключил контракт с россонери до лета 2029 года. Футболист в новой команде выбрал 38-й игровой номер.

21-летний полузащитник играл за «Монцу» с лета 2023 года. За этот период Бондо успел отыграть 52 матча, в которых по одному разу забивал и ассистировал.

Кроме того, Уоррен является частью сборной Франции U-20, за которую провел всего пять поединков.

В турнирной таблице «Милан» находится на восьмой позиции, имея в активе 35 баллов после 22 туров.

Ранее писалось, что «дьяволы» оформили трансфер забивного форварда «Фейенорду».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
«Взяли легионера, а он крейзи». Украинский тренер – о трансферах УПЛ
Он побеждал в Лиге чемпионов. Рому может возглавить именитый итальянец
Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Монца чемпионат Италии по волейболу
Андрій Вітренко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию
Футбол | 04 февраля 2025, 12:47 23
Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию
Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию

В «Динамо» решили сохранить 23-летнего хавбека в своих рядах как минимум до лета

Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Футбол | 03 февраля 2025, 19:10 18
Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко

Мадридцы решили не делать трансферов в последние минуты дедлайна

«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Футбол | 03.02.2025, 16:20
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Бокс | 03.02.2025, 15:04
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы
Футбол | 04.02.2025, 14:21
Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы
Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stan S.
Та не, Бражко лучше.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 5
Бокс
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
03.02.2025, 08:44 4
Теннис
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 3
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем