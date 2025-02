ОФИЦИАЛЬНО. Милан за 10 миллионов евро приобрел полузащитника Монцы

Аутсайдер Серии А«Монца» отпустила полузащитника Уоррена Бондо в «Милан» за 10 миллионов евро.

Французский игрок заключил контракт с россонери до лета 2029 года. Футболист в новой команде выбрал 38-й игровой номер.

21-летний полузащитник играл за «Монцу» с лета 2023 года. За этот период Бондо успел отыграть 52 матча, в которых по одному разу забивал и ассистировал.

Кроме того, Уоррен является частью сборной Франции U-20, за которую провел всего пять поединков.

В турнирной таблице «Милан» находится на восьмой позиции, имея в активе 35 баллов после 22 туров.

Ранее писалось, что «дьяволы» оформили трансфер забивного форварда «Фейенорду».

New energy for our midfield 🔋



Warren Bondo is Rossonero! 🇫🇷#DNACMilan #SempreMilan