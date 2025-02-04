ОФИЦИАЛЬНО. Милан за 10 миллионов евро приобрел полузащитника Монцы
Уоррен Бондо заключил контракт с «россонери»
Аутсайдер Серии А«Монца» отпустила полузащитника Уоррена Бондо в «Милан» за 10 миллионов евро.
Французский игрок заключил контракт с россонери до лета 2029 года. Футболист в новой команде выбрал 38-й игровой номер.
21-летний полузащитник играл за «Монцу» с лета 2023 года. За этот период Бондо успел отыграть 52 матча, в которых по одному разу забивал и ассистировал.
Кроме того, Уоррен является частью сборной Франции U-20, за которую провел всего пять поединков.
В турнирной таблице «Милан» находится на восьмой позиции, имея в активе 35 баллов после 22 туров.
Ранее писалось, что «дьяволы» оформили трансфер забивного форварда «Фейенорду».
New energy for our midfield 🔋— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025
Warren Bondo is Rossonero! 🇫🇷#DNACMilan #SempreMilan
Pen to paper, a new journey begins! 🖊️#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/WOB9yChzcH— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025
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