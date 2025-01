Переговоры идут. Талантливый форвард может отправиться к Роналду в Аль-Наср

Нигерийский нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс ведет переговоры с «Аль-Насром», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний нападающий пропустил тренировку немецкого коллектива ради переговоров. Со вчерашнего дня делегация саудовского клуба пребывает в Германии для переговоров с игроком и руководством «аптекарей».

В текущем сезоне Виктор Бонифейс провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Реала» перейдет к чемпионам Германии.

