Барселона и Реал забили больше всего голов в 2025 среди команд топ-5 лиг

26 января в рамках 21-го тура испанского чемпионата состоялся матч между «Барселоной» и «Валенсией». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 7:1. Забитыми мячами отметились Де Йонг, Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль), Уго Дуро, Левандовски и Таррега (автогол).

Благодаря семи голам в поединке с «Валенсией» каталонский клуб сравнялся по количеству голов в 2025 году во всех соревнованиях с мадридским «Реалом» (29). На данный момент ни одна команда в топ-5 европейских лигах не имеет больше голов в этом году, чем «каталонцы» и «сливочные».

В кампании Ла Лиги этого сезона «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка (13 побед, 3 ничьи, 5 поражений). «Реал Мадрид» занимает первую строчку с 49 очками (15 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

