Англия25 января 2025, 20:00 |
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Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ
25 января 2025, 20:00 |
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В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.
АПЛ. 22-й тур, 25 января.
Манчестер Сити – Челси – 0:1 (обновляется)
Голы: Мадуэке, 3.
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