Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)

В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

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До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

АПЛ. 22-й тур, 25 января.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 (обновляется)

Голы: Мадуэке, 3.

