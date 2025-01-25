Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Англия
25 января 2025, 20:00 |
452
0

Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

25 января 2025, 20:00 |
452
0
Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Челси

В субботу, 25 января, проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала матча в активе «Челси» 40 очков в АПЛ, а у «Ман Сити» – 38 баллов.

АПЛ. 22-й тур, 25 января.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 (обновляется)

Голы: Мадуэке, 3.

По теме:
Кубок Украины. Аврора впервые в истории обыграла ХИТ и два разгрома
ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Манчестер Сити - Челси Нони Мадуэке
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Футбол | 24 января 2025, 19:53 16
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид

ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Футбол | 25 января 2025, 18:19 0
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба

Даниэле Де Росси впечатлил новостью

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Биатлон | 25.01.2025, 17:16
Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Бокс | 24.01.2025, 20:40
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем