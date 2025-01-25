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  4. «Ситуация не в пользу украинца». Эксперт – о шансах Сикана в Трабзонспоре
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 13:39 |
558
0

«Ситуация не в пользу украинца». Эксперт – о шансах Сикана в Трабзонспоре

Кирилл Круторогов поделился мнением о трансфере форварда в Турцию

25 января 2025, 13:39 |
558
0
«Ситуация не в пользу украинца». Эксперт – о шансах Сикана в Трабзонспоре
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский комментатор и эксперт Кирилл Круторогов поделился мнением о перспективах бывшего форварда «Шахтера» Даниила Сикана в турецком чемпионате:

«Трабзонспор» потерял своего ключевого нападающего в прошлом сезоне Онуачу, аренда которого из «Саутгемптона» завершилась. Еще с лета искали ему замену. Нашли ее в лице Симона Банза, арендованного у «Браги». Он уже забил 13 голов в 16 матчах Суперлиги, является одним из лучших бомбардиров лиги и основным нападающим команды.

Конкурировать Сикану придется именно с ним и по состоянию на сейчас ситуация не в пользу украинца. Ему придется довольствоваться выходами на замену и важно быть готовым воспользоваться своим шансом», – считает эксперт.

В этом сезоне Сикан провел 13 матчей в чемпионате Украины, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Форвард подписал контракт с турецким клубом на 4,5 года.

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Шахтер Донецк Трабзонспор Даниил Сикан Кирилл Круторогов трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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