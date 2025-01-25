«Ситуация не в пользу украинца». Эксперт – о шансах Сикана в Трабзонспоре

Украинский комментатор и эксперт Кирилл Круторогов поделился мнением о перспективах бывшего форварда «Шахтера» Даниила Сикана в турецком чемпионате:

«Трабзонспор» потерял своего ключевого нападающего в прошлом сезоне Онуачу, аренда которого из «Саутгемптона» завершилась. Еще с лета искали ему замену. Нашли ее в лице Симона Банза, арендованного у «Браги». Он уже забил 13 голов в 16 матчах Суперлиги, является одним из лучших бомбардиров лиги и основным нападающим команды.

Конкурировать Сикану придется именно с ним и по состоянию на сейчас ситуация не в пользу украинца. Ему придется довольствоваться выходами на замену и важно быть готовым воспользоваться своим шансом», – считает эксперт.

В этом сезоне Сикан провел 13 матчей в чемпионате Украины, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Форвард подписал контракт с турецким клубом на 4,5 года.