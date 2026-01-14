СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 14 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Сенегал – Египет
21:30 Кельн – Бавария
21:45 Интер – Лечче
22:00 Челси – Арсенал
22:00 Альбасете – Реал
22:00 Нигерия – Марокко
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц
Поединок состоится 14 января и начнется в 22:45 по Киеву