Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В среду, 14 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Сенегал – Египет

Ggbet 2.09 – 3.09 – 4.68

21:30 Кельн – Бавария

Ggbet 11.70 – 6.97 – 1.27

21:45 Интер – Лечче

Ggbet 1.21 – 7.65 – 17.50

22:00 Челси – Арсенал

Ggbet 3.70 – 3.54 – 2.16

22:00 Альбасете – Реал

Ggbet 11.20 – 6.54 – 1.27

22:00 Нигерия – Марокко

Ggbet 3.97 – 3.06 – 2.27

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

