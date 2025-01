Чем запомнился Уокер в Манчестер Сити?

24 января «Милан» объявил о подписании защитника «Манчестер Сити» – Кайла Уокера на правах аренды до конца сезона.

За «горожан» Уокер выступал на протяжении 8 лет. Всего за английский клуба игрок сыграл 319 матчей, забил 6 голов и отдал 23 ассиста. Вместе с английским грандом Кайл выиграл следующие трофеи:

В составе «горожан» Уокер получил 30 желтых карточек и лишь дважды был удален с поля (Лига чемпионов и АПЛ).

В текущем сезоне Кайл провел за «Ман Сити» 18 матчей во всех турнирах. Голевыми действиями защитник не отметился.

Ciao @acmilan 👋🏽



I’m delighted and proud to sign for AC Milan! A club with such rich history, one I’ve followed since I was a kid. It’s an honour to join and I can’t wait to pull on the Rossoneri shirt and get started.



I’m very much looking forward to this new chapter in my… pic.twitter.com/F8d2UjngIG