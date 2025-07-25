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Лига Европы
25 июля 2025, 12:48 |
757
0

«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера

Команда Арды Турана на выезде обыграла «Бешикташ»

25 июля 2025, 12:48 |
757
0
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» провел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана в Стамбуле со счетом 4:2 обыграли «Бешикташ».

Перед матчем многие болельщики были настроены скептически. И победа «Шахтера» стала для них приятным сюрпризом. Тем более, команда забила в ворота соперника четыре мяча. Возмутило болельщиков и поведение фанов «Бешикташа», которые кидали на поле монеты и другие посторонние предметы.

ik: Закинуть четыре мяча туркам на выезде – это солидно.

Yarik: Красавчики просто. Молодцы, наконец-то тренер есть в команде.

St Tr: Кстати, Шахте было бы неплохо играть на групповом этапе где-нибудь в Турции. На легенду турецкого футбола придет много местных болельщиков. А особенно фанатов Сарая или Фенера.

Artur Fesovets: Турки тупые обезьяны, копейки бросать.

Валентин Гордиенко: Докидывались бешики мусора так, что Шахте пришлось выбрасывать мусор со стадиона.

N.: Алиссон топ если так продолжит будет в топ клубе скоро.

Y.Shamanskyi: Где там тот Мерт и клоун Сульшер, которые говорили, что ШД уже пройден?

Alex: Насколько же турецкие фанаты конченые.

Denys Tretiak: Я сегодня один в приятном шоке был от Очеретько? Минимально брака, и при переводе на опорника перестали проваливаться там, очень много работы сделал👏👏👏👏👏

SilverFox: Бешикташ вообще не понравился. Мразотная команда, которая давит на судью. Это еще игра довольно чистой была.

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Лига Европы Бешикташ - Шахтер Бешикташ Шахтер Донецк реакция болельщиков Арда Туран
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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