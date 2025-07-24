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Лига Европы
Бешикташ
24.07.2025 21:00 – FT 2 : 4
Шахтер Донецк
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Лига Европы
24 июля 2025, 23:00 | Обновлено 24 июля 2025, 23:03
2307
73

Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы

В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев

24 июля 2025, 23:00 | Обновлено 24 июля 2025, 23:03
2307
73
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч

«Бешикташ» – «Шахтер» – 2:4

Голы: Абрахам, 40, Жоао Марио, 87 – Алисон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5

Предупреждения: Удуохай, 78, Йылмаз, 90, Гюнок, 90+2 – Ризнык, 90+3

«Бешикташ»: Гюнок – Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юросек – Тикназ (Киличсой, 81), Кокчю (Мучи, 60) – Рашица (Илмаз, 60), Рафа Силва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Марио, 71)

«Шахтер»: Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес (Педриньо, 56), Очеретько – Алиссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвили, 88), Кевин – Эгиналду (Невертон, 76)

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

Стадион: «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)

БЕШИКТАШ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер отчеты Арда Туран
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 73
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Frank Piter
Просто шикардос!  Вот так бы все клубы УПЛ в Европе играли как Шахтер! 
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+16
Показать Скрыть 2 ответа
pricolist
Деякі персонажі перед матчем писали, що Бешикташ розгромить Шахтар і де ви зараз? Шахтар зіграв чудово і міг навіть громити турків, якщо б не помарки в захисті. Слід відзначити Матвієнка, як же він круто просував мʼяч і підкат Бондаря топ 
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+15
Показать Скрыть 3 ответа
turist86
Браво! 
Забити 4 голи туркам у Стамбулі - це навіть для ПСЖ нелегко
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+12
AK.228
Красавцы Шахтер 👏👏
Хотя я внутренне и ожидал позитивного результата , но эта победа прям хороша 👏
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Все таки Туран щось змінив, до останньої хвилини бігли! Ну красені просто, з перемогою всіх адекватних вболівальників!
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+10
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Viktor Shuper
дуже приємно здивували. не очікував такого. Алісон у них порішав весь матч, по суті, просто красень. з такою грою Шахта його надовго не втримає
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+9
MrStepanovM .
приємно ж дивитись!
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+9
BERNARDOS
С такой игрой есть шансы в основной раунд ЛЕ попасть.
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+9
bibka stara
Отакот нужно играть в футбол! Космос :3
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+8
Singularis
Доска "почёта":
 Крупная победа Бешикташа 22 - 26.51% Pavel_i_C0, ua, dudigo78, verba, WildeKater, Сергей Опанасенко, Test, Romy M, pecherytsja88, idfxrf1982, DaVinci, sergio32zz, ZANREGENT1993, Валерий Ткачук, Павел Рева, c_a_p2, mavast, Jaime_Lannister, Liverpool-FС, Антон Корзун, DK2025, dadaali117788 
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+5
Alex Moos
Первый матч который не хотелось выключить.
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+5
Alexander Киев
Бравоооооо!!!! Красота! Ну здивували, так здивували! Браво Шахтар! 😍
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+5
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Футболіст 123
МОЛОДЦІ, ГІРНИКИ!!! Показали клас у гостях у турецьких фаворитів! Бажаю яскраву перемогу у другий грі та проходу в Єврокубки якнайдалі!
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+5
AK.228
Паштет Шпрот, ты живой хоть, бедалага😂😂😂!?
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+5
Показать Скрыть 6 ответов
Alexander Киев
З перемогою всіх палких вболівальників Шахтаря! 🫡  
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+4
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Лига
Почти на изи молодцы . Такая игра начинает уже нравится, это не как с Пушичем было забили руху один или вересу и время тянут и в конце пропускают . Надеюсь ещё игра команды будет лучше с каждой игрой только начало сезона. Всех кто болел за Шахтёра с победой . Удачи и успехов Шахтёру в следующих играх
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+4
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New Zealander
Друзі готуйтеся до того що вже через півгодини а можливо й швидше у кожного з нас буде по  10 мінусів адже у деяких динамівців сьогодні день трауру
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+4
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New Zealander
Хто бачив обличчя Сульшера після четвертого голу. Мені спочатку стало смішно з його обличчя, а потім стало його шкода
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+4
New Zealander
Де мої хейтери? Я ні на мить не сумнівався в Шахтарі хоча отримав дуже багато гидоти в свій адрес за свій прогноз 1-3. Хто не вірив у подібний підсумковий рахунок той не бачив першу гру Шахтаря з Ільвесом (6-0). Вдвічі приємно було перемогти через наглого голкіпера Бешикташа який перед грою сказав що Бешик переможе Шахтар. Думаю це додало гравцям Шахтаря мотивації.Туран побоювався Бешик перед грою і наголосив на тому що на цьому стадіоні Бешик обіграв Галатасарай, Фенер і Атлетік з Більбао.Але Шахтар є Шахтар. Він досі повністю не зрозумів в яку круту команду він потрапив.
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+4
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roman75zpr
Дякую дуже!
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+4
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