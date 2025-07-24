Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы

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Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч

«Бешикташ» – «Шахтер» – 2:4

Голы: Абрахам, 40, Жоао Марио, 87 – Алисон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5

Предупреждения: Удуохай, 78, Йылмаз, 90, Гюнок, 90+2 – Ризнык, 90+3

«Бешикташ»: Гюнок – Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юросек – Тикназ (Киличсой, 81), Кокчю (Мучи, 60) – Рашица (Илмаз, 60), Рафа Силва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Марио, 71)

«Шахтер»: Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес (Педриньо, 56), Очеретько – Алиссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвили, 88), Кевин – Эгиналду (Невертон, 76)

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

Стадион: «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)

БЕШИКТАШ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА