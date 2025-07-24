Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч
«Бешикташ» – «Шахтер» – 2:4
Голы: Абрахам, 40, Жоао Марио, 87 – Алисон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5
Предупреждения: Удуохай, 78, Йылмаз, 90, Гюнок, 90+2 – Ризнык, 90+3
«Бешикташ»: Гюнок – Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юросек – Тикназ (Киличсой, 81), Кокчю (Мучи, 60) – Рашица (Илмаз, 60), Рафа Силва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Марио, 71)
«Шахтер»: Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес (Педриньо, 56), Очеретько – Алиссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвили, 88), Кевин – Эгиналду (Невертон, 76)
Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)
Стадион: «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира в супертяжелом весе продолжает лидировать, опережая Иноуэ и Кроуфорда
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Бешикташем
Забити 4 голи туркам у Стамбулі - це навіть для ПСЖ нелегко
Хотя я внутренне и ожидал позитивного результата , но эта победа прям хороша 👏
Крупная победа Бешикташа 22 - 26.51% Pavel_i_C0, ua, dudigo78, verba, WildeKater, Сергей Опанасенко, Test, Romy M, pecherytsja88, idfxrf1982, DaVinci, sergio32zz, ZANREGENT1993, Валерий Ткачук, Павел Рева, c_a_p2, mavast, Jaime_Lannister, Liverpool-FС, Антон Корзун, DK2025, dadaali117788