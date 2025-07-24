В четверг, 24 июля, состоится матч раунда Q2 Лиги Европы, в котором будут играть турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на поле стадиона «Водафон Парк», начало – в 21:00 по киевскому времени.

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«Бешикташ» под руководством Оле Гуннара Сульшера пока не может найти стабильную игру: команда слабо выступила в предыдущем сезоне и не слишком удачно прошла межсезонье. Защита у команды выглядит неплохо, но атака остается проблемной, невзирая на активные трансферы, среди которых аренда Темми Абрахама. «Шахтер» начал сезон в Лиге Европы с разгромной победы над «Ильвесом» (но в ответном матче подвел Украину, сыграв ничью и потеряв очки для таблицы коэффициентов) и находится в хорошем настроени). Команды еще не встречались на официальном уровне, только в товарищеских матчах. Преимущество «горняков» в том, что они уже провели официальный матч и имеют боевой состав без травмированных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бешикташ» – «Шахтер» в украинской версии сайта.