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Лига Европы
Бешикташ
24.07.2025 21:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 июля 2025, 01:53 |
59
0

Бешикташ – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка раунда Q2 Лиги Европы

24 июля 2025, 01:53 |
59
0
Бешикташ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 24 июля, состоится матч раунда Q2 Лиги Европы, в котором будут играть турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на поле стадиона «Водафон Парк», начало – в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Бешикташ» под руководством Оле Гуннара Сульшера пока не может найти стабильную игру: команда слабо выступила в предыдущем сезоне и не слишком удачно прошла межсезонье. Защита у команды выглядит неплохо, но атака остается проблемной, невзирая на активные трансферы, среди которых аренда Темми Абрахама. «Шахтер» начал сезон в Лиге Европы с разгромной победы над «Ильвесом» (но в ответном матче подвел Украину, сыграв ничью и потеряв очки для таблицы коэффициентов) и находится в хорошем настроени). Команды еще не встречались на официальном уровне, только в товарищеских матчах. Преимущество «горняков» в том, что они уже провели официальный матч и имеют боевой состав без травмированных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бешикташ» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
24 июля 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Ничья 3.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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