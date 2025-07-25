Арда ТУРАН: «Матч в Кракове начнем при счете 0:0»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Бешикташем» (4:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Здесь никогда не бывает легко играть. Мы начали матч сбалансированно, имели высокий процент владения мячом, реализовывали наш игровой план, и я этим очень доволен. Вынесем положительные моменты из этого поединка, но сосредоточимся больше на негативных, ведь не можем пропускать такие простые голы и допускать моменты, которые пренебрегают нашими принципами. Когда так доминируешь в игре, нужен лучший счет. Я рассказывал своим игрокам перед встречей, что, когда мне было 19, я испортил игру, получив красную карточку в матче с «Бордо». Всегда говорю им: я не отнимаю у вас право на ошибку, но, если мы хотим выйти на более высокий уровень, нужно учитывать наши недостатки. Нам следует лучше действовать в единоборствах – и здесь все решает не тактика, а энергия игрока. Важно понимать, что раунд еще не завершен. «Бешикташ» – очень сильная команда и большой клуб. Нам нужно биться как минимум не хуже, чем сейчас, на выезде, и я надеюсь, мы сможем это сделать в ответном матче.

– Когда вы пришли в «Шахтер», то пообещали, что будете делать украинцев счастливыми. Сейчас вы действительно сделали украинцев счастливыми этим результатом. И два коротких вопроса. Комментарий по поводу Очеретько в составе. И что вы сделали с Алиссоном, что произошло? Вы превратили его в зверя. Такая результативность: много голов и ассистов уже во втором его матче. И третий гол – владение Кевина мячом просто фантастическое. Это то, над чем вы работали на тренировочных сборах? Это то, что вы хотите видеть в игре «Шахтера»?

– Как я уже говорил ранее, я обещал сделать украинцев счастливыми не результатами, а уровнем игры, которую мы покажем. И я очень доволен уровнем, который мы продемонстрировали здесь. Что касается Очеретько. Мы проанализировали соперника, просмотрели его физические данные, общую дистанцию, насколько он подходит под наш стиль и как он ведет себя в тактическом плане – именно так и пришли к выводу выпустить его. Конечно, у нас есть замечательные «восьмерки» – Педриньо, Судаков, Бондаренко. Но я сказал своей тренерской группе: если уж проигрывать, то делая правильные вещи. И добавил: если мы уступим 0:5, то проиграем 0:5, потому что он действительно заслужил сыграть. Я также сказал это футболистам. Я всегда буду честен с ними, но честность для тренера – это не только игра или тренировка, но и стадион, условия матча, соперник и так далее. И я очень доволен его выступлением. Что касается Алиссона. Я не думаю, что он уже стал «зверем», потому что в конце первого тайма ни разу не вернулся назад, и мы позволили сопернику штрафной. «Бешикташ» мог забить в той ситуации. Он сыграл великолепно, но в первую очередь он должен защищаться. У него отличные способности и большой потенциал. О Кевине я думаю так же. У него также большой потенциал. Для Кевина и Алиссона абсолютно нормально забивать и ассистировать, но настоящий успех придет тогда, когда игроки будут делать не только то, что им свойственно, но и то, чего они обычно не делают. Они хорошо поработали, но им нужно уменьшить другие проявления в игре, а вместо этого бежать и сражаться на максимум. В целом я доволен игрой всех троих.

– В прошлом сезоне вы во многих матчах выходили вперед в счете – из 25 матчей только три ничьи и три поражения. И сейчас вы почти не дали шансов «Бешикташу». Можем ли мы назвать это будущим стилем в духе Симеоне? И «Шахтер» здесь долго играл в короткий пас, например, перед третьим голом вы держали мяч почти три минуты – более 50 передач. Также, имея и счет, и качество игры, вы провели две замены. Что вы об этом думаете?

– Начну с последнего вопроса. Мы принимаем все решения вместе с нашей тренерской группой. Они также общаются с нами через наушники с верхнего яруса стадиона, когда мы делаем замены. Мы не обращаем внимания на счет, а ориентируемся на качество игры. Тогда мы не были довольны ее уровнем, именно поэтому и произошли замены. На самом деле это не будущее в стиле Симеоне, а скорее идея, которую я позаимствовал у Фатиха Терима. Он всегда говорил: не бойся делать то, что видишь на поле. Я не боюсь – я стараюсь это внедрять. Конечно, во время игры бывают взлеты и падения. Когда это работает, легко говорить, но иногда может и не сработать. Мы постоянно говорим своим футболистам: если мы умеем обороняться, мы можем победить любого. Если ты не пропускаешь, то всегда имеешь шанс выиграть. Лучший способ обороняться – владеть мячом. Мы говорим футболистам играть с мячом, получать удовольствие, но прежде всего передачи должны быть правильными. Сначала нужно обыграть соперника на дриблинге, а потом уже отдавать пас. Мы не хотим видеть случайных передач. Возможно, вы видели, как я иногда злюсь на поле – именно в те моменты, когда мы играем без плана. Если действовать так, рано или поздно допустишь ошибку. Когда же мы возвращаемся к плановой игре – мы счастливее. Кстати, вы задаете отличные вопросы.

– Во время построения атак «Бешикташа» вы высоко прессинговали во второй и третьей зонах. В частности, вы нейтрализовали Демира Тикназа и Оркуна Кекчю, создав для них «темную зону», не давая им свободно действовать. Вы направляли игру соперника на фланги. Можно ли сказать, что именно это – вывод «Бешикташа» на фланги – стало ключом к победе? (BeInSports)

– На самом деле мы пытались более интенсивно давить на вратаря, потому что он эффективно выполняет длинные передачи. К сожалению, именно так мы и пропустили второй гол – не прессинговали с той интенсивностью, которая была нужна. Мы не собирались менять наш план прессинга, ведь будем использовать его против всех команд в мире. Мы действительно верим в этот план. Но, конечно, когда у соперника есть такие игроки, как Жедсон Фернандеш и Оркун Кекчю, они могут найти решение даже без планирования. У них также есть игрок, которого мы внимательно отслеживаем, – Демир Тикназ. На самом деле, мой первый помощник Керем еще до игры сказал: «Надеюсь, он завтра не выйдет на поле». Наш подход в основном сосредоточен на игроках, а не только на схемах прессинга, поэтому мы можем говорить об этом с этой точки зрения. У нас динамичные фулбеки, поэтому мы и стремимся направлять соперника на фланги. Они все молоды, с большим потенциалом. Могу сказать, что нынешняя игра Педро Энрике – это еще не его настоящий уровень. В спринтах он обычно разгоняется до 36–37 км/ч, у него отличный потенциал. Поэтому я могу сказать, что все это мы делали потому, что доверяем своим игрокам.

– Вы забили все четыре гола через правый фланг. 40,1% атак пришлось именно на него. Но в матче с «Ильвесом» акцент был больше на левом фланге. В чем причина? Вы хотели воспользоваться слабыми местами соперника в обороне? В прошлом году в «Эюпспоре» у вас была команда с невысокими футболистами, и в этом году в «Шахтере» мы тоже видим команду с невысокими игроками. Считаете ли вы, что стандарты будут проблемой, как это было в прошлом году?

– Я не думаю, что у нас сейчас были какие-то серьезные проблемы со стандартами, возможно, только пенальти после подачи с углового. На самом деле до середины второй части прошлого сезона мы были командой, которая меньше всего пропускала после стандартов. Потом были другие причины для изменений – изменения в игровых планах, трансформация нашей игры и так далее. И я не хотел бы углубляться в это. Я считаю, что в «Шахтере» хорошие игроки, и не думаю, что у нас будут проблемы в атаке в течение сезона. Но нам нужно больше сосредоточиться на их защитных действиях и улучшить их в этом аспекте.

– Гол, который вы забили, стал результатом трех минут контроля мяча. Считаете ли вы, что это стало возможным из-за слабостей в системе «Бешикташа»?

– На самом деле мы забили похожий гол в матче с «Ильвесом» – тогда отличился Педриньо. Конечно, владение мячом важно, но в то же время мы делаем забеги за спины, забеги в полупространство, потому что нам нужны свободные зоны на поле. Мы следим не только за тем, кто контролирует мяч, но и за тем, как двигаются другие игроки. Мои футболисты вовремя реализовали эти действия, именно так и появился этот гол. Я не думаю, что это связано с системой «Бешикташа». Если ты хорошо комбинируешь и передаешь мяч, то можешь сделать 50 передач и против сильнейшей команды мира. Это можно назвать лучшим способом обороны – высокое владение мячом. Я не слишком переживаю определениями.

– Если бы у вас была возможность подписать одного игрока из турецкой Суперлиги, кого бы вы выбрали? Я задаю этот вопрос, чтобы получить заголовок. (Ahaber.com.tr)

– Сейчас я сосредоточен на своей команде. Если нам чего-то не хватает – мы об этом сообщим. Конечно, в турецкой лиге есть очень хорошие игроки, но, если я сейчас назову конкретное имя, это отвлечет внимание от выступления моих игроков. Но если вам очень интересно, я могу сказать вам это отдельно в частной беседе.

– У вас очень молодая команда – игроки 19, 21, 24 года, и это в еврокубках. Как вы считаете, это может стать недостатком из-за недостатка опыта или, наоборот, преимуществом в будущем? (Haberglobal)

– Я согласен с вами, это может стать как положительной стороной, так и отрицательной, но мы с игроками стараемся делать акцент именно на позитиве. Как мы это реализуем? Когда они ошибаются из-за недостатка опыта, я первый, кто будет с ними. Конечно, когда они ошибаются, я могу накричать на них на поле, возможно, чтобы подбодрить, но в раздевалке я всегда ближе всех к ним. Да, я верю, что они могут допускать ошибки, но в конечном итоге только я отвечаю за ошибки. Я верю в их большой потенциал. Они забили столько голов сейчас на «Бешикташ Стедиум», хорошо действовали в единоборствах – я это действительно ценю. Конечно, мы сосредоточимся на позитивном и будем ежедневно совершенствоваться.

Также хочу сказать, что этот раунд еще не завершен. «Бешикташ» – команда, которая хорошо играет во время переходов, они еще будут играть на выезде, поэтому угроза сохраняется. Считаю, матч в Кракове мы начнем при счете 0:0 и выложимся на все 100%. Я хочу послать это послание всему сообществу «Шахтера» – клубу, игрокам и болельщикам. Также хочу выразить благодарность клубу «Бешикташ» за теплый прием. Особенно благодарю господина Сердала Адали, президента клуба, ведь он для меня как старший брат. Для меня всегда особенно играть здесь. И пока мы не встречаемся друг с другом на поле, я искренне желаю им успехов в будущем.