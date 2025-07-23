24 июля в 21.00 по киевскому времени в Стамбуле, на арене «Водафон Парк», состоится первый поединок в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и «Шахтером».

Бешикташ

Стамбульские «орлы» – все еще в поисках своей игры. Норвежский специалист Оле Гуннар Сульшер возглавил «Бешикташ» в начале сего года. Это назначение дало команде новый импульс: она одержала несколько важных побед, однако к концу сезона все равно сдулась.

В минувшем чемпионате Турции «орлы» финишировали лишь на четвертом месте, уступив чемпиону – «Галатасараю» – аж 30 очков.

Сульшер пытался выстроить четкую игру прежде всего в защите. И отчасти это ему удалось. В минувшем сезоне «Бешикташ» в тамошнем чемпионате пропустил лишь 36 мячей. Лучшим по этому показателю оказался лишь «Галатасарай».

Однако в атаке «орлов» далеко не все идеально. И в минувшем сезоне, и во время нынешнего межсезонья.

Готовясь к старту нового сезона, «Бешикташ» провел четыре контрольные поединки. И лишь в одном выиграл: «орлы» одолели 2:0 представителя второй австрийской лиги «Сенкт-Пельтен». Еще один спарринг – против «Адмиры» – стамбульцы завершили вничью (1:1), а в остальных матчах проиграли: «Вольфсбергеру» (2:3) и «Петржалке» (1:2).

Нынешнее межсезонье «Бешикташ» провел весьма активно с точки зрения трансферов. «Орлы» выкупили Феликса Удуохая и Жоау Мариу, которые в минувшем сезоне играли за команду на правах аренды. Из «Ромы» взят в аренду нападающий Тэмми Абрахам, который должен заменить на острие атаки ушедшего в «Болонью» Чиро Иммобиле. Кроме этого, «Бешикташ» арендовал двух игроков «Бенфики» – Оркуна Кекчю и Давида Юрасека.

Что касается травм. Вне игры на матч против «Шахтера» – Окслейд-Чемберлен, Зайнутдинов и Эль-Мусрати.

Шахтер

В отличие от «Бешикташа», бронзовый призер минувшего сезона УПЛ открыл новый сезон с дебютного раунда Лиги Европы.

В дебютном раунде подопечные Арды Турана встретились с вице-чемпионом Финляндии – «Ильвесом». В номинально домашнем поединке, ставшем дебютным для Турана, который состоялся в Любляне, «Шахтер» легко разгромил своего оппонента – 6:0.

А вот ответная встреча, прошедшая в Тампере, завершилась нулевой ничьей, хотя дончане владели безоговорочной инициативой и создали много возможностей для взятия ворот.

После ответного поединка против «Ильвеса» подопечные Арды Турана провели контрольный поединок против словенского «Триглава». И уступили 0:1. В том матче за «Шахтер» сыграли те игроки, которые либо вообще не играли против «Ильвеса», либо имели немного игровой практики.

Травмированных в составе «Шахтера» нет.

И к матчу против «Бешикташа» дончане готовились в словенском городке Брдо.

История противостояний

Несмотря на то, что обе команды постоянно задействованы на евроарене, до сих пор на официальном уровне они не пересекались, ограничившись товарищескими поединками.

Прогноз

Команды примерно в равных условиях: то есть, еще не в оптимальной форме, ведь сезон ни в турецкой Суперлиге, ни в украинской Премьер-лиге еще не стартовал.

Тем не менее, у «горняков» уже состоялась первая проба пера в новом сезоне. «Ильвес» был повержен без вопросов. Учитывая этот факт, можно не сомневаться, что подопечные Арды Турана в хорошем настроении подходят к противостоянию с «Бешикташем».

В этой связи обязательно нужно учитывать и персону нынешнего главного тренера «горняков». Наверняка турецкий специалист захочет громко о себе заявить в городе, в котором он фактически начинал свою футбольную карьеру.

О форме подопечных Сульшера говорить что-то определенное весьма сложно. Если судить строго по контрольным поединкам, то форма эта, как минимум, неидеальная. Но это ведь лишь контрольные матчи. А игра против «Шахтера» - совсем другое.

Наш прогноз – результативная ничья: 1:1.

Ориентировочные составы:

«Бешикташ»: Гюнок, Удуохай, Паулиста, Свенссон, Топчу, Рикардо, Йылмаз, Мариу, Силва, Рашица, Абрахам

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Гомес, Бондаренко, Судаков, Кевин, Алиссон, Элиас