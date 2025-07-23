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Бешикташ
24.07.2025 21:00 - : -
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Лига Европы
23 июля 2025, 17:27 | Обновлено 23 июля 2025, 17:28
482
4

Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Покорит ли Турцию турецкий наставник «горняков»?

23 июля 2025, 17:27 | Обновлено 23 июля 2025, 17:28
482
4
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

24 июля в 21.00 по киевскому времени в Стамбуле, на арене «Водафон Парк», состоится первый поединок в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и «Шахтером».

Бешикташ

Стамбульские «орлы» – все еще в поисках своей игры. Норвежский специалист Оле Гуннар Сульшер возглавил «Бешикташ» в начале сего года. Это назначение дало команде новый импульс: она одержала несколько важных побед, однако к концу сезона все равно сдулась.

В минувшем чемпионате Турции «орлы» финишировали лишь на четвертом месте, уступив чемпиону – «Галатасараю» – аж 30 очков.

Сульшер пытался выстроить четкую игру прежде всего в защите. И отчасти это ему удалось. В минувшем сезоне «Бешикташ» в тамошнем чемпионате пропустил лишь 36 мячей. Лучшим по этому показателю оказался лишь «Галатасарай».

Однако в атаке «орлов» далеко не все идеально. И в минувшем сезоне, и во время нынешнего межсезонья.

Готовясь к старту нового сезона, «Бешикташ» провел четыре контрольные поединки. И лишь в одном выиграл: «орлы» одолели 2:0 представителя второй австрийской лиги «Сенкт-Пельтен». Еще один спарринг – против «Адмиры» – стамбульцы завершили вничью (1:1), а в остальных матчах проиграли: «Вольфсбергеру» (2:3) и «Петржалке» (1:2).

Нынешнее межсезонье «Бешикташ» провел весьма активно с точки зрения трансферов. «Орлы» выкупили Феликса Удуохая и Жоау Мариу, которые в минувшем сезоне играли за команду на правах аренды. Из «Ромы» взят в аренду нападающий Тэмми Абрахам, который должен заменить на острие атаки ушедшего в «Болонью» Чиро Иммобиле. Кроме этого, «Бешикташ» арендовал двух игроков «Бенфики» – Оркуна Кекчю и Давида Юрасека.

Что касается травм. Вне игры на матч против «Шахтера» – Окслейд-Чемберлен, Зайнутдинов и Эль-Мусрати.

Шахтер

В отличие от «Бешикташа», бронзовый призер минувшего сезона УПЛ открыл новый сезон с дебютного раунда Лиги Европы.

В дебютном раунде подопечные Арды Турана встретились с вице-чемпионом Финляндии – «Ильвесом». В номинально домашнем поединке, ставшем дебютным для Турана, который состоялся в Любляне, «Шахтер» легко разгромил своего оппонента – 6:0.

А вот ответная встреча, прошедшая в Тампере, завершилась нулевой ничьей, хотя дончане владели безоговорочной инициативой и создали много возможностей для взятия ворот.

После ответного поединка против «Ильвеса» подопечные Арды Турана провели контрольный поединок против словенского «Триглава». И уступили 0:1. В том матче за «Шахтер» сыграли те игроки, которые либо вообще не играли против «Ильвеса», либо имели немного игровой практики.

Травмированных в составе «Шахтера» нет.

И к матчу против «Бешикташа» дончане готовились в словенском городке Брдо.

История противостояний

Несмотря на то, что обе команды постоянно задействованы на евроарене, до сих пор на официальном уровне они не пересекались, ограничившись товарищескими поединками.

Прогноз

Команды примерно в равных условиях: то есть, еще не в оптимальной форме, ведь сезон ни в турецкой Суперлиге, ни в украинской Премьер-лиге еще не стартовал.

Тем не менее, у «горняков» уже состоялась первая проба пера в новом сезоне. «Ильвес» был повержен без вопросов. Учитывая этот факт, можно не сомневаться, что подопечные Арды Турана в хорошем настроении подходят к противостоянию с «Бешикташем».

В этой связи обязательно нужно учитывать и персону нынешнего главного тренера «горняков». Наверняка турецкий специалист захочет громко о себе заявить в городе, в котором он фактически начинал свою футбольную карьеру.

О форме подопечных Сульшера говорить что-то определенное весьма сложно. Если судить строго по контрольным поединкам, то форма эта, как минимум, неидеальная. Но это ведь лишь контрольные матчи. А игра против «Шахтера» - совсем другое.

Наш прогноз – результативная ничья: 1:1.

Ориентировочные составы:

«Бешикташ»: Гюнок, Удуохай, Паулиста, Свенссон, Топчу, Рикардо, Йылмаз, Мариу, Силва, Рашица, Абрахам

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Гомес, Бондаренко, Судаков, Кевин, Алиссон, Элиас

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
24 июля 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Ничья 3.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
дома, скоріш за все, Бешик виграє. Шахтар дуже багато дозволяв створювати біля власних воріт навіть у матчах проти фінів. Бешик таке не пробачить
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0
New Zealander
Щось спорт уа скептичний прогноз дали 1:1. Я даю 1:3 на користь наших
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-1
New Zealander
Найбільш небезпечними у цій грі будуть не футболісти однієї з команд, а вболівальники Бешикташа. Їх треба остерігатися як чорт ладану, як грому в горах, як Wi-Fi без паролю в аеропорту, як спойлерів перед фіналом серіалу,як зарядки на 1% без павербанка. 
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-1
New Zealander
На нас чекає без перебільшення футбол галактичного масштабу. Так, хтось може сказати що Бешикташ це далеко не ТОП, але зате проти кого він грає...А він грає проти... Втім, ім'я цієї команди задуже відоме щоб її називати. 
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-2
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