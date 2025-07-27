ФОТО. Любовные похождения Касильяса: порноактриса и колумбийка-психолог
Икер Касильяс в роли ловеласа
После развода с Сарой Карбонеро в 2021 году Икер Касильяс активно налаживает личную жизнь.
Новый роман 44-летнего экс-вратаря «Реала» был связан с колумбийским психологом Хулианой Пантоха Бельтран.
Пара познакомилась в соцсетях и побывала вместе в Севилье, Малаге, Мостолесе, Нью-Йорке и Картахене.
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По словам Хулианы, их отношения длились три года и были наполнены чувствами.
Разрыв произошёл, когда слухи о романе просочились в медиа — Касильяс перестал выходить на связь.
Ранее СМИ также писали о его связи с порнозвездой Клаудией Бавель, которая утверждала, что Икер предлагал ей стать матерью его будущего ребёнка.
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