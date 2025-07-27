Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн

26-летний уругвайский форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес был исключен из состава команды из-за возможного трансфера.

Об этом сообщает издание Talksport.

В услугах игрока было заинтересовано "Наполи", но сумма в 60 миллионов фунтов стерлингов отпугнула итальянскую команду.

Сообщается, что Нуньес может переехать в Саудовскую Аравию, но у игрока есть желание играть в Европе.

Арне Слот решил не включать Дарвина в состав команды на товарищеские матчи. В игре против «Милана» (2:4) Нуньес отсутствовал в заявке.

Ранее стало известно, что Луис Диас также исключен из состава Ливерпуля.