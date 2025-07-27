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  4. Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Англия
27 июля 2025, 03:57 | Обновлено 27 июля 2025, 04:07
142
0

Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн

Дарвин Нуньес этим летом может покинуть команду

27 июля 2025, 03:57 | Обновлено 27 июля 2025, 04:07
142
0
Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний уругвайский форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес был исключен из состава команды из-за возможного трансфера.

Об этом сообщает издание Talksport.

В услугах игрока было заинтересовано "Наполи", но сумма в 60 миллионов фунтов стерлингов отпугнула итальянскую команду.

Сообщается, что Нуньес может переехать в Саудовскую Аравию, но у игрока есть желание играть в Европе.

Арне Слот решил не включать Дарвина в состав команды на товарищеские матчи. В игре против «Милана» (2:4) Нуньес отсутствовал в заявке.

Ранее стало известно, что Луис Диас также исключен из состава Ливерпуля.

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Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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