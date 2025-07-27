Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Дарвин Нуньес этим летом может покинуть команду
26-летний уругвайский форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес был исключен из состава команды из-за возможного трансфера.
Об этом сообщает издание Talksport.
В услугах игрока было заинтересовано "Наполи", но сумма в 60 миллионов фунтов стерлингов отпугнула итальянскую команду.
Сообщается, что Нуньес может переехать в Саудовскую Аравию, но у игрока есть желание играть в Европе.
Арне Слот решил не включать Дарвина в состав команды на товарищеские матчи. В игре против «Милана» (2:4) Нуньес отсутствовал в заявке.
Ранее стало известно, что Луис Диас также исключен из состава Ливерпуля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 июля в 02:15 по Киеву
Игрок получил контракт на 5 лет