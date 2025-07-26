Близок к трансферу. Ливерпуль не внес в состав основного форварда

28-летний колумбийский форвард Ливерпуля Луис Диас близок к переходу в мюнхенскую Баварию.

По информации журналиста Бена Джейкобса, игрок уже исключен из состава.

Джейкобс сообщает, что Арне Слот лично подтвердил: Луиса Диаса не включили в состав из-за спекуляций относительно его будущего.

Луис Диас не сыграл и в товарищеском матче против "Милана".

«Бавария» уже согласовала личный контракт с Диасом, но теперь ожидает согласования трансфера от «Ливерпуля». Последнее предложение – 67,5 миллиона евро – сейчас рассматривают.

«Ливерпуль» без Диаса в составе результативно уступил «Милану».