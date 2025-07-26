Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Близок к трансферу. Ливерпуль не внес в состав основного форварда
Германия
26 июля 2025, 17:39 | Обновлено 26 июля 2025, 17:43
342
0

Близок к трансферу. Ливерпуль не внес в состав основного форварда

Арне Слот подтверждает, что Луис Диас близок к переходу в «Баварию»

26 июля 2025, 17:39 | Обновлено 26 июля 2025, 17:43
342
0
Близок к трансферу. Ливерпуль не внес в состав основного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний колумбийский форвард Ливерпуля Луис Диас близок к переходу в мюнхенскую Баварию.

По информации журналиста Бена Джейкобса, игрок уже исключен из состава.

Джейкобс сообщает, что Арне Слот лично подтвердил: Луиса Диаса не включили в состав из-за спекуляций относительно его будущего.

Луис Диас не сыграл и в товарищеском матче против "Милана".

«Бавария» уже согласовала личный контракт с Диасом, но теперь ожидает согласования трансфера от «Ливерпуля». Последнее предложение – 67,5 миллиона евро – сейчас рассматривают.

«Ливерпуль» без Диаса в составе результативно уступил «Милану».

По теме:
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану
Жоау Феликс близок к возвращению в клуб, где начинал карьеру
Бен Джейкобс Луис Диас Ливерпуль Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Волейбол | 25 июля 2025, 20:30 7
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил

Аргентинский специалист уважает решение доигровщика не выступать, хотя и не согласен с ним

Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие
Бокс | 25 июля 2025, 19:31 2
Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие
Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал перспективы американского боксера

Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26.07.2025, 11:07
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
Футбол | 26.07.2025, 11:20
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Футбол | 26.07.2025, 16:35
Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
24.07.2025, 20:34 9
Футбол
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
25.07.2025, 07:06 14
Бокс
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
25.07.2025, 12:48 1
Футбол
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем