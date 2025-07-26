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Ливерпуль
26.07.2025 14:30 – FT 2 : 4
Милан
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Англия
26 июля 2025, 16:29 | Обновлено 26 июля 2025, 16:33
172
0

Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану

Чемпион Англии уступил в контрольном матче

26 июля 2025, 16:29 | Обновлено 26 июля 2025, 16:33
172
0
Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль и Милан сыграли контрольный матч на сборе в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.

Чемпион Англии отметился красивым голом после дальнего удара Собослаи, однако Милан сумел дожать соперника во втором тайме этого поединка.

Отметим, что Ливерпуль еще не включил в заявку новичка Уго Экитике, однако Флориан Вирц вышел в старте. Не было и Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса – они могут покинуть команду.

Контрольный матч

Ливерпуль – Милан 2:4
Голы: Собослаи, 26, Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чик, 52, Окафор, 59, 90+4

Ливерпуль (стартовый состав): Алиссон, Стивенсон, Гравенбах, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт, Мортон, Собослаи, Салах, Вирц, Нгумоха

Милан (стартовый состав): Меньян, Томори, Тшау, Павлович, Пулишич, Фофана, Бертесаги, Риччи, Салемакерс, Лофтус-Чик, Леау

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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