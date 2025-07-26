Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану

Ливерпуль и Милан сыграли контрольный матч на сборе в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.

Чемпион Англии отметился красивым голом после дальнего удара Собослаи, однако Милан сумел дожать соперника во втором тайме этого поединка.

Отметим, что Ливерпуль еще не включил в заявку новичка Уго Экитике, однако Флориан Вирц вышел в старте. Не было и Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса – они могут покинуть команду.

Контрольный матч

Ливерпуль – Милан 2:4

Голы: Собослаи, 26, Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чик, 52, Окафор, 59, 90+4

Ливерпуль (стартовый состав): Алиссон, Стивенсон, Гравенбах, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт, Мортон, Собослаи, Салах, Вирц, Нгумоха

Милан (стартовый состав): Меньян, Томори, Тшау, Павлович, Пулишич, Фофана, Бертесаги, Риччи, Салемакерс, Лофтус-Чик, Леау