Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану
Чемпион Англии уступил в контрольном матче
Ливерпуль и Милан сыграли контрольный матч на сборе в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.
Чемпион Англии отметился красивым голом после дальнего удара Собослаи, однако Милан сумел дожать соперника во втором тайме этого поединка.
Отметим, что Ливерпуль еще не включил в заявку новичка Уго Экитике, однако Флориан Вирц вышел в старте. Не было и Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса – они могут покинуть команду.
Контрольный матч
Ливерпуль – Милан 2:4
Голы: Собослаи, 26, Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чик, 52, Окафор, 59, 90+4
Ливерпуль (стартовый состав): Алиссон, Стивенсон, Гравенбах, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт, Мортон, Собослаи, Салах, Вирц, Нгумоха
Милан (стартовый состав): Меньян, Томори, Тшау, Павлович, Пулишич, Фофана, Бертесаги, Риччи, Салемакерс, Лофтус-Чик, Леау
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