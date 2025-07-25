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Англия
25 июля 2025, 18:40 |
98
0

Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 14:30 по Киеву

25 июля 2025, 18:40 |
98
0
Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля на Кай Так Спортс Парк (Гонконг) пройдет товарищеский матч, в котором Ливерпуль встретится с Миланом. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда год назад начинала сезон с крайне тревожными ожиданиями: Клопп, ставший тут всеобщим кумиром, ушел. Да и новичков новый менеджер, Слот, получил минимум, более того, купив Мамардашвили, англичане оставили его в Валенсии. Но Арне как захватили лидерство в АПЛ на самом старте, так и не подпустил к себе никого, наращивая отрыв.

Тем не менее, и сам голландец, и его работодатели, очевидно, помнили и об осечках, начиная от довольно раннего вылета в Лиге чемпионов и заканчивая поражением в финале Кубка Лиги. Да и нужно было найти замену для Александер-Арнольда и трагически разбившегося Диого Жоты, да и Луис Диас явно уже был на чемоданах. В итоге щедрость гранда удивила: 35 миллионов за Фримпонга, 125 за Виртца, 47 за Керкеза и, на этой неделе, под 90 за Экитика.

Милан

Клуб сам спровоцировал все пертурбации прошлого сезона. В чем-то даже справедливо, что так расплатились за увольнение Пиоли, что помимо прежних заслуг сделал в 2024-м году своих подопечных вице-чемпионом. В итоге гранд рухнул на 8-е место. Да, был шанс худо-бедно это компенсировать в кубке, тем более что там в полуфинале выбили Интер (а до этого соседа побеждали и в решающем матче за Суперкубок).

Исправлять положение позвали, точнее, вернули на Сан-Сиро Аллегри. Вот только подкрепили это, по сути, подписанием Модрича. Вот только этот ветеран уже в сентябре отметит 40-летие. При том, что продали Рейндерса и Тэо Эрнандеса. Да, велись и другие переговоры, но ведь общались не только о покупках.

Статистика личных встреч

Милан выигрывал только в 2007-м году, зато в финале Лиги чемпионов. Но двумя годами ранее было чудо в Стамбуле. Да и потом 6 раз побеждали англичане, в том числе и 3:1 в сентябре на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы от итальянцев. Они, может, уже не настолько слабее, как осенью, но снова проиграют не минимально - ждем успеха англичан с форой -1 гол (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
26.07.2025 -
14:30
Милан
Фора Ливерпуля (-1) 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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