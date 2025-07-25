Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?

Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Команды Бешикташ и Шахтер встретились на стадионе турецкого клуба в Стамбуле.

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Горняки одержали уверенную победу на выезде (4:2) и получили гандикап в два мяча перед повторной игрой.

Ответный матч запланирован на 31 июля в городе Краков (Польша).

Победитель противостояния сыграет в Q3 ЛЕ с неудачником пары Рейнджерс – Панатинаикос (первый поединок – 2:0).

Неудачник дуэли попадет в Q3 Лиги конференций на победителя пары Сент-Патрикс – Нымме Калью (первый матч – 1:0).

Лига Европы. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина) – 2:4

Голы: Абрахам, 40 (пен), Жоау Мариу, 87 – Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+6

Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2

Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70

Левски (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:0

Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1

Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7

Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0

Голы: Дольберг, 35

Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

Голы: Ковачевич, 28 (пен) – Миличевич, 53 (пен)

Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Все результаты Q2 ЛЕ

Возможные пары Q3 ЛЕ

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