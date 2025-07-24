Итоги первых матчей Q2 Лиги чемпионов. Гол Кащука, разгром от команды КЧМ

Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

В этот игровой день Q2 ЛЧ было сыграно два поединка.

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Австрийский РБ «Зальцбург» сделал заявку на выход в следующий раунд ЛЧ, разгромив норвежский «Бранн» в гостях со счетом 4:1. Первый тайм остался за хозяевами, на 20-й минуте они открыли счет. Но во второй половине игры все изменилось. Гости, которые участвовали в клубном ЧМ-2025, отгрузили 4 мяча, причем два из них были забиты в конце встречи.

Азербайджанский «Карабах» тоже одержал уверенную победу. В Дублине команда из Баку разгромила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:0. На 81-й минуте голом отличился украинец Александр Кащук, который вышел на замену на 77-й минуте.

Ответные матчи Q2 ЛЧ состоялся на следующей неделе, 29–30 июля.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи. 23 июля

Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:4

Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьегорд, 90+2 (пен)

Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3

Голы: Леандру Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

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