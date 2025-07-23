Два гола в концовке. РБ Зальцбург стартовал в ЛЧ с разгромной победы
Команда-участник КЧМ отгрузила 4 мяча в ворота норвежского Бранна
Австрийский РБ Зальцбург сделал заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, разгромив в Q2 норвежский Бранн в гостях со счетом 4:1.
Первый тайм остался за хозяевами, на 20-й минуте они открыли счет. Но во второй половине игры все изменилось.
Гости, которые участвовали в клубном ЧМ-2025, отгрузили 4 мяча, причем два из них были забиты в конце встречи.
Ответный матч состоится на следующей неделе в Австрии. РБ Зальцбург имеет преимущество в 3 мяча.
В Q3 ЛЧ победитель этой пары сыграет против бельгийского Брюгге.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первый матч, 23 июля 2025
Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:4
Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьегорд, 90+2 (пен)
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