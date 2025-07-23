23 июля на Бранн пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бранн встретится с Ред Булл Зальцбург. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бранн

Команда после пары чемпионств, взятых кряду в 1962-1963, только раз, в 2007-м, поднимались на первое место. После этого не получилось ни разу снова выиграть Элитсерию. Но при этом получилось в последние годы закрепиться в негласном статусе второго - под Буде/Глимт. Так было и в прошлом сезоне, когда дистанция составила 3 очка.

Сейчас клуб, что любопытно, снова идет на все той же, уже ставшей привычной, позиции. Только на этот раз уже отставали от Викинга. Причем его смогли недавно обыграть, вроде бы взвинтив интригу в споре за титул. Но сразу же после этого сами все практически перечеркнули, уступив в Осло довольно скромному сопернику - КФУМ. Но, возможно, просто уже тогда все думали только о старте в Лиге чемпионов, что остается уникальным шансом для скандинавов.

Ред Булл Зальцбург

Клуб был переформатирован два десятка лет назад Матешицом. И довольно быстро превратился в национального флагмана. Уже в 2007-м, после соответствующего ребрендинга, стали чемпионом. И повторили это еще 13 раз, вплоть до 2023-го года.

Но смерть основателя международной франшизы сказалась на всей спортивной (не только футбольной) структуре. В 2024-м году флагман отдал первое место Штурму. И в следующем сезоне ситуация повторилась. Но пока что Томаш Леч сохранил пост, что был занят чуть более полугода назад. А вот состав привычно как для этого проекта летом активно менялся, причем снова был сделал акцент на продажах вплоть до Дедича и Байду. Хотя есть и интересные новички, и в том числе на родину вернулся опытный Лайнер, за которого Менхенгладбаху отдали миллионную компенсацию.

Статистика личных встреч

Это первый поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов у опытных австрийцев. Ставим на то, что они выиграют, но применим нулевую фору (коэффициент - 1,67).