Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бранн – РБ Зальцбург – 1:4. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Бранн
23.07.2025 20:00 – FT 1 : 4
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 июля 2025, 16:14 |
50
0

Бранн – РБ Зальцбург – 1:4. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Австрийский клуб все свои голы забил после перерыва

24 июля 2025, 16:14 |
50
0
Бранн – РБ Зальцбург – 1:4. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
ФК РБ Зальцбург

В среду, 23 июля, в городе Берген (Норвегия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. Бранн принимал австрийский клуб РБ Зальцбург.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Бранн сохранил свое преимущество до конца первого тайма.

Все изменилось во второй половине матча. РБ Зальцбург забил четыре мяча. Два из них – на последних минутах.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Австрии. Начало матча в 21:45 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 23 июля, Норвегия

Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:4

Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьегорд, 90+2 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (РБ Зальцбург).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (РБ Зальцбург).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (РБ Зальцбург).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сэвар Атли Магнуссон (Бранн).
По теме:
Шелбурн – Карабах – 0:3. Кащук забил. Видео голов и обзор матча
Лех Познань – Брейдаблик – 7:1. Видео голов и обзор матча
РФШ – Мальме – 1:4. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов видео голов и обзор РБ Зальцбург Бранн
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Футбол | 23 июля 2025, 23:00 20
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Бешикташем

ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
Футбол | 24 июля 2025, 15:33 0
ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок

24 июля Сантос потерпел поражение от Интернасьоналя, а Ней еще успел с фаном поругаться

«Уклонист». Вице-президент американского клуба оскорбил 14-летнего украинца
Киберспорт | 24.07.2025, 11:23
«Уклонист». Вице-президент американского клуба оскорбил 14-летнего украинца
«Уклонист». Вице-президент американского клуба оскорбил 14-летнего украинца
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24.07.2025, 00:50
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 2
Бокс
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем