Бранн – РБ Зальцбург – 1:4. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Австрийский клуб все свои голы забил после перерыва
В среду, 23 июля, в городе Берген (Норвегия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. Бранн принимал австрийский клуб РБ Зальцбург.
Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Бранн сохранил свое преимущество до конца первого тайма.
Все изменилось во второй половине матча. РБ Зальцбург забил четыре мяча. Два из них – на последних минутах.
Ответный поединок пройдет 30 июля в Австрии. Начало матча в 21:45 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 23 июля, Норвегия
Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:4
Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьегорд, 90+2 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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