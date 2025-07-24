Бранн – РБ Зальцбург – 1:4. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В среду, 23 июля, в городе Берген (Норвегия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. Бранн принимал австрийский клуб РБ Зальцбург.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Бранн сохранил свое преимущество до конца первого тайма.

Все изменилось во второй половине матча. РБ Зальцбург забил четыре мяча. Два из них – на последних минутах.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Австрии. Начало матча в 21:45 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 23 июля, Норвегия

Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:4

Голы: Магнуссон, 20 – Нене, 58, Онисиво, 61, Вертессен, 87, Кьегорд, 90+2 (пен)

Видео голов и обзор матча