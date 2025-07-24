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Лига Чемпионов
Лех
22.07.2025 21:30 – FT 7 : 1
Брейдаблик
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Лига чемпионов
24 июля 2025, 15:42 | Обновлено 24 июля 2025, 16:09
105
0

Лех Познань – Брейдаблик – 7:1. Видео голов и обзор матча

Польский клуб практически гарантировал себе место в третьем раунде квалификации

24 июля 2025, 15:42 | Обновлено 24 июля 2025, 16:09
105
0
Лех Познань – Брейдаблик – 7:1. Видео голов и обзор матча
ФК Лех

Во вторник, 22 июля, в городе Познань (Польша) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Лех» принимал исландский «Брейдаблик».

«Лех» открыл счет уже на четвертой минуте поединка. «Брейдаблик» отыгрался на 28-й минуте, реализовав пенальти.

Ключевой эпизод матча произошел на 32-й минуте. Защитник «Брейдаблика» Виктор Маргейрссон получил красную карточку за грубую игру.

«Лех» сполна воспользовался численным преимуществом. Игроки польского клуба отправили в ворота соперника еще шесть мячей.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Исландии. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Польша

Лех Познань (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1

Голы: Милич, 4, Исхак, 37 (пен.), 45+3 (пен.), 85 (пен.), Перейра, 42, Бенгтссон, 45+6, Ягелло, 77 – Гуннлюхссон, 28 (пен.)

Удаление: Маргейрссон, 32

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Ягелло (Лех).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Лео Бенгтссон (Лех).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэл Перейра (Лех).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
30’
Виктор Маргейрссон (Брейдаблик) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Хескюльдюр Гюннлейгссон (Брейдаблик).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Милич (Лех).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Лех Познань Брейдаблик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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