Лех Познань – Брейдаблик – 7:1. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в городе Познань (Польша) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Лех» принимал исландский «Брейдаблик».

«Лех» открыл счет уже на четвертой минуте поединка. «Брейдаблик» отыгрался на 28-й минуте, реализовав пенальти.

Ключевой эпизод матча произошел на 32-й минуте. Защитник «Брейдаблика» Виктор Маргейрссон получил красную карточку за грубую игру.

«Лех» сполна воспользовался численным преимуществом. Игроки польского клуба отправили в ворота соперника еще шесть мячей.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Исландии. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Польша

Лех Познань (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1

Голы: Милич, 4, Исхак, 37 (пен.), 45+3 (пен.), 85 (пен.), Перейра, 42, Бенгтссон, 45+6, Ягелло, 77 – Гуннлюхссон, 28 (пен.)

Удаление: Маргейрссон, 32

Видео голов и обзор матча