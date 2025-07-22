22 июля на Познань пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Лех встретится с Брейдабликом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Лех

Команда переживала разные времена. Не обходилось без спадов и даже вылета из высшего дивизиона. Но и чемпионом становились футболисты неоднократно, начиная с первой половины 80-х. Вот и в прошлом сезоне, после трехлетней паузы, получилось выиграть Экстраклассу.

Сейчас форма клуба откровенно пугает. Сначала он проиграл в Суперкубке, но только 1:2, пусть даже свой гол забили на 83-й минуте. Но на выходных совсем уж провалились в стартовом туре нового польского чемпионата. На своем поле обладатель титула наголову был разбит Краковией. Та забила по дважды в каждом из таймов, на что ответили только однажды, с пенальти перед самым перерывом. Хотя, конечно, уже тогда все больше думали о старте нового еврокубкового сезона - но теперь уж всем нужен только максимальный результат.

Брейдаблик

Клуб представляет Коупавогюр, второй город страны-острова, и главный конкурент Рейкьявика. В футбольном плане именно он конкурирует со столичными проектами, и достаточно успешно. Особенно в последнее время: в прошлом году вернули себе чемпионство, и это уже третий такой успех. И есть еще шансы сохранить первое место, хотя там очень плотная конкуренция, прежде всего - со стороны Викингура.

В Лиге чемпионов футболисты смогли уже пройти первого соперника, Эгнатию. Не смутило даже то, что в Албании минимально, 0:1, проиграли. Дома потом открыли счет уже на исходе четверти часа, к середине второго тайма уже была разгромная разница, а в итоге угомонились, только оформив 5:0. Сейчас же снова будет выездной матч, в котором, скорее всего, больше сосредоточатся на обороне.

Статистика личных встреч

Это будет только первый матч между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что поляки победят, причем уверенно. Но с учетом того, как слабо смотрится фаворит, рекомендуем ставить на гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,82).