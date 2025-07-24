РФШ – Мальме – 1:4. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в Риге (Латвия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. Местный клуб РФШ принимал шведский Мальме.

Гости вышли вперед на 13-й минуте. Автором первого гола в игре стал Отто Розенгрен. На 35-й минуте Понтус Янссон закрепил преимущество Мальме.

Команда хозяев смогла собраться. И на 40-й минуте Дарко Лемаич сократил разницу в счете.

После перерыва Мальме забил еще два мяча. Шведский клуб практически решил задачу выхода в следующий этап квалификации лиги чемпионов.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Швеции. Начало матча в 20:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Латвия

РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4

Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 88 (пен)

Видео голов и обзор матча