РФШ – Мальме – 1:4. Видео голов и обзор матча
Мальме сделал солидную заявку на выход в следующий раунд
Во вторник, 22 июля, в Риге (Латвия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. Местный клуб РФШ принимал шведский Мальме.
Гости вышли вперед на 13-й минуте. Автором первого гола в игре стал Отто Розенгрен. На 35-й минуте Понтус Янссон закрепил преимущество Мальме.
Команда хозяев смогла собраться. И на 40-й минуте Дарко Лемаич сократил разницу в счете.
После перерыва Мальме забил еще два мяча. Шведский клуб практически решил задачу выхода в следующий этап квалификации лиги чемпионов.
Ответный поединок пройдет 30 июля в Швеции. Начало матча в 20:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Латвия
РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4
Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 88 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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