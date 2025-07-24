Виктория Пльзень – Серветт – 0:1. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в городе Пльзень (Чехия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. Виктория Пльзень принимала швейцарский Серветт.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал словацкий легионер Серветта Самуэль Мраз.

Виктория Пльзень всеми силами старалась переломить ход поединка. Игроки чешского клуба нанесли по воротам соперника 23 удара. Голкипер Серветта Йоэль Малль сделал девять сейвов и уберег свою команду от пропущенного гола.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Швейцарии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Чехия

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1

Гол: Мраз, 13

Видео гола и обзор матча