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Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
22.07.2025 20:00 – FT 0 : 1
Серветт
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Лига чемпионов
24 июля 2025, 14:24 | Обновлено 24 июля 2025, 14:35
65
0

Виктория Пльзень – Серветт – 0:1. Видео гола и обзор матча

Голкипер Серветта за матч сделал девять сейвов

24 июля 2025, 14:24 | Обновлено 24 июля 2025, 14:35
65
0
Виктория Пльзень – Серветт – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Виктория Пльзень

Во вторник, 22 июля, в городе Пльзень (Чехия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. Виктория Пльзень принимала швейцарский Серветт.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал словацкий легионер Серветта Самуэль Мраз.

Виктория Пльзень всеми силами старалась переломить ход поединка. Игроки чешского клуба нанесли по воротам соперника 23 удара. Голкипер Серветта Йоэль Малль сделал девять сейвов и уберег свою команду от пропущенного гола.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Швейцарии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Чехия

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1

Гол: Мраз, 13

Видео гола и обзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэл Мраз (Серветт).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Виктория Пльзень Серветт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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