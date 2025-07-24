Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Црвена Звезда» большую часть матча провела в меньшинстве
Во вторник, 22 июля, в Гибралтаре состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал сербский клуб «Црвена Звезда».
«Црвена Звезда» считалась явным фаворитом противостояния. И именно гости открыли счет. На 30-й минуте забил Бруно Дуарте.
Вскоре «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку на 41-й минуте получил Соль Ен Ву. Однако воспользоваться численным преимуществом и уйти от поражения игроки «Линкольн Ред Импс» не смогли.
Ответный поединок пройдет 29 июля в Сербии. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Гибралтар
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
Гол: Бруно Дуарте, 30
Удаление: Соль Ен Ву («Црвена Звезда»), 41
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник донецкого клуба уверен, что «Динамо» не станет чемпионом
Мирча сумел стать лучшим наставником в истории «горняков», но до этого он работал с «черными орлами»