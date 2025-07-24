Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в Гибралтаре состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал сербский клуб «Црвена Звезда».

«Црвена Звезда» считалась явным фаворитом противостояния. И именно гости открыли счет. На 30-й минуте забил Бруно Дуарте.

Вскоре «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку на 41-й минуте получил Соль Ен Ву. Однако воспользоваться численным преимуществом и уйти от поражения игроки «Линкольн Ред Импс» не смогли.

Ответный поединок пройдет 29 июля в Сербии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Удаление: Соль Ен Ву («Црвена Звезда»), 41

Видео гола и обзор матча