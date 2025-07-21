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Лига Чемпионов
Линкольн Ред Импс
22.07.2025 19:00 - : -
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
21 июля 2025, 17:47 |
52
0

Линкольн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 19:00 по Киеву

21 июля 2025, 17:47 |
52
0
Линкольн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги чемпионов
ФК Црвена Звезда

Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между гибралтарским «Линкольном» и сербской «Црвеной Звездой». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Линкольн Ред Импс

За 25 игр прошлого сезона чемпионата Гибралтара коллектив набрал 66 баллов, столько же, как и его ближайший конкурент – «Сент-Джозефс». Однако именно «Линкольн» стал чемпионом и получил право играть на отборе, все из-за лучшей разницы забитых/пропущенных мячей. Однако из кубка страны клуб вылетел еще в полуфинале после поражения против будущего победителя турнира «Мегписа». В 1-м раунде квалификации ЛЧ команда противостояла «Викингуру» с Фарерских островов и прошла после 2-х побед с общим счетом 4:2.

Црвена Звезда

В прошлом сезоне чемпионата Сербии коллектив одержал уже восьмую подряд победу, одержав 100 очков за 37 поединков. Отрыв от ближайшего преследователя «Партизана» составлял 27 зачетных пунктов. Также команда торжествовала в кубке страны, одолев в финале «Войводину» со счетом 3:0. На предсезонном сборе команда снова решила играть с россиянами, на этот раз сербы провели спарринг с «Зенитом» и проиграли 3:0. Новый сезон чемпионата «Звезда» начала с разгромной победы 4:0 против «Явора».

Интересные факты

  • В прошлом сезоне чемпионата Гибралтара «Линкольн» пропустил всего 7 голов – лучший результат среди всех команд.
  • За 37 поединков сербской Суперлиги «Црвена Звезда» забила 123 мяча, у ближайшего преследователя по этому показателю на 50 голов меньше.
  • «Црвена Звезда» имела лучшую оборону в прошлом сезоне чемпионата Сербии – за 37 игр коллектив пропустил 35 баллов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Линкольн Ред Импс
22 июля 2025 -
19:00
Црвена Звезда
Тотал больше 2.5 1.55 Сделать ставку

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Црвена Звезда Линкольн Ред Импс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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