Линкольн Ред Импс

Линкольн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги чемпионов
Матч начнется 22 июля в 19:00 по Киеву
Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между гибралтарским «Линкольном» и сербской «Црвеной Звездой». По киевскому времени игра начнется в 19:00.
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За 25 игр прошлого сезона чемпионата Гибралтара коллектив набрал 66 баллов, столько же, как и его ближайший конкурент – «Сент-Джозефс». Однако именно «Линкольн» стал чемпионом и получил право играть на отборе, все из-за лучшей разницы забитых/пропущенных мячей. Однако из кубка страны клуб вылетел еще в полуфинале после поражения против будущего победителя турнира «Мегписа». В 1-м раунде квалификации ЛЧ команда противостояла «Викингуру» с Фарерских островов и прошла после 2-х побед с общим счетом 4:2.
Црвена Звезда
В прошлом сезоне чемпионата Сербии коллектив одержал уже восьмую подряд победу, одержав 100 очков за 37 поединков. Отрыв от ближайшего преследователя «Партизана» составлял 27 зачетных пунктов. Также команда торжествовала в кубке страны, одолев в финале «Войводину» со счетом 3:0. На предсезонном сборе команда снова решила играть с россиянами, на этот раз сербы провели спарринг с «Зенитом» и проиграли 3:0. Новый сезон чемпионата «Звезда» начала с разгромной победы 4:0 против «Явора».
Интересные факты
- В прошлом сезоне чемпионата Гибралтара «Линкольн» пропустил всего 7 голов – лучший результат среди всех команд.
- За 37 поединков сербской Суперлиги «Црвена Звезда» забила 123 мяча, у ближайшего преследователя по этому показателю на 50 голов меньше.
- «Црвена Звезда» имела лучшую оборону в прошлом сезоне чемпионата Сербии – за 37 игр коллектив пропустил 35 баллов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.
19:00
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