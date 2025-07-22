КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ
22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов
Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.
КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ и получили гандикап перед ответными поединками.
Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.
Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи
КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0
Голы: Туре, 49, Оксанен, 71
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1
Гол: Бруно Дуарте, 30
Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2
Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49
Результаты матчей Q2
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