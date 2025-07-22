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Лига Чемпионов
КуПС
22.07.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кайрат
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 21:23 | Обновлено 22 июля 2025, 21:29
217
0

КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ

22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов

22 июля 2025, 21:23 | Обновлено 22 июля 2025, 21:29
217
0
КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ
КуПС

Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ и получили гандикап перед ответными поединками.

Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи

КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49

Результаты матчей Q2

Инфографика

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Лига чемпионов КуПС Кайрат Алматы Линкольн Ред Импс Црвена Звезда Ноа Ереван Ференцварош
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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