Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

КуПС, Црвена Звезда и Ференцварош одержали победы в квалификации ЛЧ и получили гандикап перед ответными поединками.

Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи

КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49

Результаты матчей Q2

Инфографика