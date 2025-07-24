КуПС – Кайрат Алматы – 2:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в Куопио (Финляндия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. КуПС принимал казахстанский клуб «Кайрат».

При достаточно равной игре счет в матче открыли хозяева поля. На 49-й минуте отличился Мохамед Туре.

Кайрат намеревался отыграться. Но на 71-й минуте получил второй мяч в свои ворота. Автором гола стал Яакко Оксанен.

Ответный поединок пройдет 29 июля в Казахстане. Начало матча в 18:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Финляндия

КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

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