КуПС – Кайрат Алматы – 2:0. Видео голов и обзор матча
Оба мяча КуПС забил во втором тайме
Во вторник, 22 июля, в Куопио (Финляндия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. КуПС принимал казахстанский клуб «Кайрат».
При достаточно равной игре счет в матче открыли хозяева поля. На 49-й минуте отличился Мохамед Туре.
Кайрат намеревался отыграться. Но на 71-й минуте получил второй мяч в свои ворота. Автором гола стал Яакко Оксанен.
Ответный поединок пройдет 29 июля в Казахстане. Начало матча в 18:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Финляндия
КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0
Голы: Туре, 49, Оксанен, 71
Видео голов и обзор матча
События матча
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