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Лига Чемпионов
КуПС
22.07.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кайрат
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Лига чемпионов
24 июля 2025, 12:36 | Обновлено 24 июля 2025, 13:06
70
0

КуПС – Кайрат Алматы – 2:0. Видео голов и обзор матча

Оба мяча КуПС забил во втором тайме

24 июля 2025, 12:36 | Обновлено 24 июля 2025, 13:06
70
0
КуПС – Кайрат Алматы – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК КуПС

Во вторник, 22 июля, в Куопио (Финляндия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. КуПС принимал казахстанский клуб «Кайрат».

При достаточно равной игре счет в матче открыли хозяева поля. На 49-й минуте отличился Мохамед Туре.

Кайрат намеревался отыграться. Но на 71-й минуте получил второй мяч в свои ворота. Автором гола стал Яакко Оксанен.

Ответный поединок пройдет 29 июля в Казахстане. Начало матча в 18:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Финляндия

КуПС (Финляндия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Якко Оксанен (КуПС).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Mohamed Toure (КуПС).
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Лига чемпионов видео голов и обзор КуПС Кайрат Алматы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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