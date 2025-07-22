22 июля на Варе Арена пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором КуПС встретится с Кайратом. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

КуПС

Команда в последние годы стабильно претендовала на победу в Вейккауслиге, но несколько раз становилась только второй. Но в 2024-м году, после пятилетней паузы, все-таки получилось вернуться на первое место. Очевидно, хотели на нем и оставаться. Вот только результаты в новом сезоне, что поначалу так удачно начинался для обладателя трофея, вскоре стал приносить все больше осечек. Вот и с ВПС в последнем туре была только ничья.

Несмотря на эти проблемы, в Лиге чемпионов финны уже преодолели первый раунд квалификации. Чтобы выбить Милсами, хватило и одного гола (дома отличился Руоппи на 73-й минуте). В итоге и там сохранили это минимальное преимущество, и на выезде прагматично оформили нулевую ничью, чего вполне хватило, чтобы отправиться в следующий раунд.

Кайрат

Клуб очень похож на своего следующего соперника. Во-первых, это достаточно успешный коллектив с историей, для которой прошлый год стал временем прорыва. Впервые за 4 года получилось выиграть чемпионский титул (и в 4-й раз в истории). И сейчас все еще есть шансы сохранить этот статус. Но сейчас нет лидерства, и как минимум у Астаны, да и у Тобола, шансы на итоговое первое место не ниже. И, конечно, ничья на прошлой неделе с Кайсаром явно не входила в планы футболистов.

Очевидно, что сказывается старт в Лиге чемпионов. Там получилось выдать достаточно громкую сенсацию. Прошли казахи в прошлом раунде отбора Олимпию. Сначала выстояли на ничью 1:1 в Любляне, а потом огорошили их дома, забив дважды - соперник так и не смог ничем ответить.

Статистика личных встреч

Впервые гости из Алматы приедут в Финляндию.

Прогноз

Букмекерские конторы считают разве что номинальным фаворитом финнов. Но с учетом того, что обе стороны показывали себя в прошлом раунде достаточно прагматично, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,60).