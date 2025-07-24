Ноа – Ференцварош – 1:2. Видео голов и обзор матча
«Ференцварош» доигрывал матч в меньшинстве
Во вторник, 22 июля, в Абовяне (Армения) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Ноа» принимал венгерский клуб «Ференцварош».
Хозяева повели в счете на 36-й минуте благодаря автоголу игрока «Ференцвароша». Но в конце первого тайма Каллум О'Дауда восстановил равновесие.
После перерыва Барнабаш Варга вывел «Ференцварош» вперед. На 82-й минуте «Ноа» получил численное преимущество после удаления Ибраима Сиссе. Однако отыграться армянский клуб так и не смог.
Ответный поединок пройдет 30 июля в Венгрии. Начало матча в 21:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Армения
Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2
Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49
Удаление: Сиссе, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
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