Ноа – Ференцварош – 1:2. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в Абовяне (Армения) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Ноа» принимал венгерский клуб «Ференцварош».

Хозяева повели в счете на 36-й минуте благодаря автоголу игрока «Ференцвароша». Но в конце первого тайма Каллум О'Дауда восстановил равновесие.

После перерыва Барнабаш Варга вывел «Ференцварош» вперед. На 82-й минуте «Ноа» получил численное преимущество после удаления Ибраима Сиссе. Однако отыграться армянский клуб так и не смог.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Венгрии. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Армения

Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49

Удаление: Сиссе, 82

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