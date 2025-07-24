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Лига Чемпионов
Ноа
22.07.2025 19:00 – FT 1 : 2
Ференцварош
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Лига чемпионов
24 июля 2025, 13:11 |
75
0

Ноа – Ференцварош – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Ференцварош» доигрывал матч в меньшинстве

24 июля 2025, 13:11 |
75
0
Ноа – Ференцварош – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Ноа

Во вторник, 22 июля, в Абовяне (Армения) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Ноа» принимал венгерский клуб «Ференцварош».

Хозяева повели в счете на 36-й минуте благодаря автоголу игрока «Ференцвароша». Но в конце первого тайма Каллум О'Дауда восстановил равновесие.

После перерыва Барнабаш Варга вывел «Ференцварош» вперед. На 82-й минуте «Ноа» получил численное преимущество после удаления Ибраима Сиссе. Однако отыграться армянский клуб так и не смог.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Венгрии. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Армения

Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Хартенманн, 36 (автогол) – О'Дауда, 44, Варга, 49

Удаление: Сиссе, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
Ибраим Сиссе (Ференцварош) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Дауда (Ференцварош).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Стефан Гартенманн (Ференцварош).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Ноа Ереван Ференцварош Барнабаш Варга
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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