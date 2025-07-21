Во вторник, 22 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ноа

В прошлом сезоне чемпионата Армении коллектив получил 75 баллов за 30 поединков и занял 1-е место, обойдя «Арарат» на 9 зачетных пунктов. Также «Ноа» одержали победу в кубке страны, одержав тот же «Арарат» в финале со счетом 3:1. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов команда прошла черногорский «Будучност» (дома победила 1:0, на выезде сыграла вничью 2:2).

Ференцварош

За 33 поединка национальной лиги прошлого сезона клуб завоевал 69 баллов и в седьмой раз подряд стал чемпионом, на этот раз обойдя «Академию Пушкаша» на 3 очка. Однако не все так здорово в кубке – там команда потерпела поражение 1:2 против «Пакша» в финальном поединке. В Лиге Европы команде удалось дойти до 1/16 финала, однако там «Ференцварош» уступил «Викторию Пльзень» с общим счетом 1:3.

Интересные факты

У «Ноа» была лучшая оборона и атака в прошлом сезоне чемпионата Армении – за 30 игр коллектив забил 92, а пропустил всего 20 мячей.

Ни одна команда не пропустила меньше мячей, чем «Ференцварош» в прошлом сезоне венгерской лиги – 31.

В последних 5 поединках «Ференцварош» одержал 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua Ноа Ференцварош Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.