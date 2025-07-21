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Ноа
22.07.2025 19:00 - : -
Ференцварош
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Лига чемпионов
21 июля 2025, 19:50 |
38
0

Ноа – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 19:00 по Киеву

21 июля 2025, 19:50 |
38
0
Ноа – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Ференцварош

Во вторник, 22 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ноа

В прошлом сезоне чемпионата Армении коллектив получил 75 баллов за 30 поединков и занял 1-е место, обойдя «Арарат» на 9 зачетных пунктов. Также «Ноа» одержали победу в кубке страны, одержав тот же «Арарат» в финале со счетом 3:1. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов команда прошла черногорский «Будучност» (дома победила 1:0, на выезде сыграла вничью 2:2).

Ференцварош

За 33 поединка национальной лиги прошлого сезона клуб завоевал 69 баллов и в седьмой раз подряд стал чемпионом, на этот раз обойдя «Академию Пушкаша» на 3 очка. Однако не все так здорово в кубке – там команда потерпела поражение 1:2 против «Пакша» в финальном поединке. В Лиге Европы команде удалось дойти до 1/16 финала, однако там «Ференцварош» уступил «Викторию Пльзень» с общим счетом 1:3.

Интересные факты

  • У «Ноа» была лучшая оборона и атака в прошлом сезоне чемпионата Армении – за 30 игр коллектив забил 92, а пропустил всего 20 мячей.
  • Ни одна команда не пропустила меньше мячей, чем «Ференцварош» в прошлом сезоне венгерской лиги – 31.
  • В последних 5 поединках «Ференцварош» одержал 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Ноа
22 июля 2025 -
19:00
Ференцварош
Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

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Ференцварош Ноа Ереван прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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