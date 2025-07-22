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Виктория Пльзень
22.07.2025 20:00 - : -
Серветт
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 10:16 |
93
0

Виктория Пльзень – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля и начнется в 20:00 по Киеву

22 июля 2025, 10:16 |
93
0
Виктория Пльзень – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Виктория Пльзень

22 июля на Доосан Арена пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Виктория Пльзень встретится с Кайратом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Виктория Пльзень

Команда, до этого мало что показывавшая, в 2010-2022 выдала золотой отрезок. В прямом смысле: за это время получилось собрать шесть чемпионских титулов. Потом, правда, на первые роли вышли исторические гранды из Праги. Так что дважды кряду ограничивались только третьим местом.

В прошлом сезоне сдулся чемпион, Спарта. Но не ее сосед, Славия - та захватила лидерство, и подопечные Мирослава Коубека ограничились тем, что поднялись на второе место. Кстати, в Чехии уже как раз начался новый сезон. И в стартовом туре там получилось покуражиться на поле Пардубице. За более чем час игрового времени тому успели забить 6 мячей, более того, Емелка еще и в свои ворота забил, что вылилось в итоговый разгром.

Серветт

Клуб из Женевы был одним из лидеров швейцарского футбола в прошлом веке. В итоге его старания вылились в семнадцать чемпионских титулов и немалое количество кубков. Но потом был крайне тяжелый отрезок, когда из-за финансовых проблем проекту приходилось болтаться практически на полулюбительском уровне. Только недавно получилось по-настоящему отвоевать позиции. В 2023-м году даже уже получалось подняться на 2-е место, год назад взяли кубок.

В прошлом сезоне команда пыталась воспользоваться спадом главного фаворита, Янг Бойз. Но в итоге Базель уверенно, на 10 очков (73 против 63), выиграл гонку за титул. Но хотя бы получилось снова стать вице-чемпионом. Этого хватило, чтобы отправиться в главный еврокубок.

Статистика личных встреч

В марте прошлого года клубы пересекались в плей-офф Лиги конференций. Тогда за 180+ минут единственный гол забили дома чехи - 1:0 после нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что в этой паре снова важную роль может сыграть фактор поля. Ставим на то, что Виктория сумеет снова обыграть этого соперника (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Виктория Пльзень
22 июля 2025 -
20:00
Серветт
Победа Виктории 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Виктория Пльзень Серветт Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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