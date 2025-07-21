Во вторник, 22 июля состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между латвийским «РФШ» и шведским «Мальме». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

РФШ

В латвийской лиге 2025 года «РФШ» имеет 55 баллов после 23-х игр и занимает 2-е место таблицы, уступая «ФК Риге» на 3 очка. В Кубке Латвии клуб дошел уже до стадии ¼ финала, где уже скоро встретится с «Меттой». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда противостояла эстонской «Левадии», смогла одержать две минимальные победы и пройти дальше.

Мальме

После 17 игр чемпионата Швеции коллектив имеет на счету 30 баллов и занимает 4 место таблицы, отставая от лидера «Мельбю» на 10 зачетных пунктов. В кубке страны «Мальме» дошло до финала, однако там минимально уступило «Хеккену». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов шведы играли против грузинской «Иберии» и одержали 2 победы со счетом 3:1.

Личные встречи

Единственный раз, когда команды встречались в очном поединке, произошел в декабре 2024 года в рамках клубных товарищеских матчей. Тогда минимальную победу одержало «Мальме».

Интересные факты

Выигрышная серия «РФШ» в официальных поединках длится уже 8 матчей подряд.

В последних 7 официальных матчах «Мальме» одержало 5 побед и дважды сыграло вничью.

У «Мальме» лучшая оборона в чемпионате Швеции на данный момент – за 17 поединков клуб пропустил всего 12 раз.

Ни одна команда не забила больше голов в текущем розыгрыше латвийской лиги, чем «РФШ» – 57.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua РФШ Мальмё Тотал меньше 2.5 1.74 Сделать ставку

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