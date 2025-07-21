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РФШ
22.07.2025 20:00 - : -
Мальмё
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Лига чемпионов
21 июля 2025, 22:05 |
81
0

РФШ – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 20:00 по Киеву

21 июля 2025, 22:05 |
81
0
РФШ – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РФШ

Во вторник, 22 июля состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между латвийским «РФШ» и шведским «Мальме». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

РФШ

В латвийской лиге 2025 года «РФШ» имеет 55 баллов после 23-х игр и занимает 2-е место таблицы, уступая «ФК Риге» на 3 очка. В Кубке Латвии клуб дошел уже до стадии ¼ финала, где уже скоро встретится с «Меттой». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда противостояла эстонской «Левадии», смогла одержать две минимальные победы и пройти дальше.

Мальме

После 17 игр чемпионата Швеции коллектив имеет на счету 30 баллов и занимает 4 место таблицы, отставая от лидера «Мельбю» на 10 зачетных пунктов. В кубке страны «Мальме» дошло до финала, однако там минимально уступило «Хеккену». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов шведы играли против грузинской «Иберии» и одержали 2 победы со счетом 3:1.

Личные встречи

Единственный раз, когда команды встречались в очном поединке, произошел в декабре 2024 года в рамках клубных товарищеских матчей. Тогда минимальную победу одержало «Мальме».

Интересные факты

  • Выигрышная серия «РФШ» в официальных поединках длится уже 8 матчей подряд.
  • В последних 7 официальных матчах «Мальме» одержало 5 побед и дважды сыграло вничью.
  • У «Мальме» лучшая оборона в чемпионате Швеции на данный момент – за 17 поединков клуб пропустил всего 12 раз.
  • Ни одна команда не забила больше голов в текущем розыгрыше латвийской лиги, чем «РФШ» – 57.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
РФШ
22 июля 2025 -
20:00
Мальмё
Тотал меньше 2.5 1.74 Сделать ставку

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РФШ Рига Мальме Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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